Raimondo Todaro durissimo contro Alessandra Celentano “Non ha senso …”

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, celebre talent show di Canale 5, ha avuto inizio da alcune settimane e molte sono le polemiche già nate tra allievi e insegnanti. Negli ultimi giorni si sta molto parlando delle pesanti offese rivolte dalla maestra Alessandra Celentano alla ballerina Serena Carella. Le parole della maestra hanno molto infuriato Raimondo Todaro che ha difeso la giovane allieva ed attaccato la collega. Ma, cos’è successo?

Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano

Nel corso della puntata di Amici andata in onda la scorsa domenica è nata una grossa polemica a causa delle parole pronunciate dalla maestra Alessandra Celentano. Come i più fedeli sostenitori del programma sapranno la maestra non ha mai avuto il timore di esprimere il proprio pensiero sugli allievi arrivando in alcuni casi ad usare delle parole molto dure. E’ il caso della ballerina Serena Carella definita dalla Celentano ‘grossa’. La maestra ha deciso di mettere la ballerina in sfida e le ha anche assegnato un passo a due con il ballerino hip hop Christian. Quanto accaduto ha provocato subito la reazione dell’insegnante Raimondo Todaro che rivolgendosi all’allieva ha dichiarato “Pensa che sei grossa e allora perché deve darti compiti? Non ha senso! Dov’è il nesso logico di dare compiti ad una ragazza che ti fa ca**re? Non esiste! Serena non si tocca”.

Le parole della Celentano

Quanto affermato dalla Celentano nei confronti della ballerina Serena ha fatto molto infuriare il popolo del web e i colleghi. La famosa maestra di Amici ha infatti ricevuto moltissime critiche ma nonostante ciò non è tornata sui suoi passi. Anzi al contrario ha continuato a sostenere quanto affermato nei giorni scorsi. “Sin dal primo giorno ho detto che il banco di Serena è un banco regalato. […] Spero che questa sfida renda evidenti le carenze fisiche di Serena”, sono le parole scritte dalla maestra Celentano nella lettera che ha fatto recapitare proprio alla ballerina.

La motivazione del passo a due con Christian

La decisione della Celentano di affidare alla ballerina il compito di realizzare un passo a due con Christian ha fatto molto discutere. In tanti infatti si sono chiesti la motivazione di tale scelta e a rivelarne i motivi è stata proprio la Celentano. “E’ l’unico che forse può alzare Serena, che non è certo esile“, ha precisato la maestra. Le sue parole hanno molto ferito la ballerina e fatto infuriare Todaro che ha rassicurato la giovane informandola che questa settimana non affronterà tale prova.