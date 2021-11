Detto Fatto, Bianca Guaccero mette in imbarazzo Samantha De Grenet che reagisce …

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Detto Fatto il programma targato Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. Ospite è andata Samantha De Grenet che ha vissuto momenti di grande imbarazzo. Vediamo cosa è accaduto.

Ieri, 5 novembre è andata in onda, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, una puntata di Detto fatto il programma trasmesso da Rai 2 e condotto da Bianca Guaccero.

L’ospite di ieri è stata Samantha De Grenet che è stata messa in imbarazzo dalla padrona di casa, Bianca Guaccero.

La De Grenet ha parlato molto di sè nella rubrica “Dire, fare e….” e ha anche detto quali sono i suoi prossimi impegni lavorativi.

Poi, ad un certo punto la Guaccero ha mandato in onda una clip della fiction Cuori Rubati in cui ha recitato ai suoi esordi la De Grenet e lei, a rivedersi, si è molto imbarazzata e ha detto: “Che vergogna, chiedo perdono a tutte le persone che fanno questo mestiere sono veramente un cane a recitare…”

Samantha De Grenet parla del rapporto con suo marito e dice: “Con lui l’amore non è mai finito”

Samantha De Grenet che ha concesso a Bianca Guaccero una bella intervista,ha anche parlato del rapporto che ha con suo marito dal quale, per un periodo, si è sperata salvo poi tornare insieme.

La De Grenet ha detto: “Mi sono sposata due volte perché credo fermamente nel matrimonio e poi la nostra separazione non è avvenuta per mancanza di amore quindi ci siamo separati e poi ritrovati, l’amore non è mai finito.”

Poi ha anche parlato del tumore che l’ha colpita e del figlio Brando del quale è innamoratissima.

E, in ultimo, la De Grenet ha fatto un appello a Milly Carlucci: “Prendimi a Ballando con le stelle” pur sapendo che la Carlucci non la può accontentare perché a Ballando c’è la regola che non possono partecipare i personaggi famosi che hanno già partecipato ad un reality anche se quest’anno è stata fatta un’eccezione per Albano che anni fa partecipò all’Isola dei famosi. E così la De Grenet ha detto “Milly cambia la regola e prendimi per Ballando!”.

Samantha De Grenet, che ha partecipato al Grande fratello vip, ha detto: “Dopo il GF Vip speravo di lavorare di più” e poi: “La tv è cambiata, i reality hanno iniziato a sfornare nuovi personaggi dal niente e il curriculum di chi c’era da anni di colpo non valeva più”.