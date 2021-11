Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli mette in imbarazzo Cristiano Malgioglio, interviene Carlo Conti

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Tale e quale show, il programma seguitissimo del venerdì sera condotto da Carlo Conti che va in diretta in concorrenza con il programma delle reti Mediaset, Grande fratello vip condotto da Alfonso Signorini che è affiancato dalle due opinioniste Adriana Volpe e la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli.

La puntata di ieri è stata l’ultima della stagione, la undicesima e ha visto vincitori I gemelli di Guidonia.

Durante la puntata di ieri ci sono stati molti momenti divertenti, alcuni simpaticamente imbarazzanti e altri anche commuoventi. Vediamo cosa è accaduto.

Pierpaolo Pretelli, in mutande, mette in imbarazzo Cristiano Malgioglio

Ieri Pierpaolo Pretelli si è esibito per ultimo sull’imitazione di Robbie Williams. Pretelli si è dunque, cimentato anche in uno spogliarello ed è restato in mutande e poi, in quelle condizioni, si è avvicinato a Cristiano Malgioglio creandogli molto imbarazzo che il paroliere di tanti cantanti famosi non è riuscito a mascherare.

A vedere l’imbarazzo di Malgioglio, è intervenuto Carlo Conti ad affondare il coltello nella piaga e ha detto: “Ci ha sperato…”.

In platea c’era anche la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, che Pretelli, finita l’esibizione è andata a baciare.

Appena Pierpaolo Pretelli è rimasto in mutante, in studio è accaduta qualunque cosa: Giorgio Panariello ha preso una scopa e si è messo a pulire il palco, l’imitatore di Christian De Sica ha raccolto da terra la canottiera di Pierpaolo, della quale si era sbarazzato durante lo strip, e gliel’ha restituita dicendo però: “Ecco la tua mutanda”.

A quel punto Carlo Conti ha detto: “Stiamo degenerando”.

I vincitori di Tale e Quale show sono I gemelli di Guidonia

Ieri è terminata l’11esima edizione di Tale e Quale Show 2021 che ha visto vincitori I Gemelli di Guidonia. Il secondo posto se lo è aggiudicato Francesca Alotta ed al terzo Deborah Johnson. E poi, di seguito, Ciro Priello e Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina e Stefania Orlando e, in coda Simone Montedoro, Alba Parietti, Federica Nargi e Biagio Izzo.

Tra due settimane inizierà il torneo di Tale e Quale Show e torneranno ad esibirsi i vincitori di questa edizione, i Gemelli di Guidonia, Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina, Francesca Alotta, Deborah Johnson e Stefania Orlando.

Invece, sono stati eliminati Simone Montedoro e Biagio Izzo, Alba Parietti e Federica Nargi.