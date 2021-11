Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio al veleno: “Io ho impiegato più di 40 per farmi un nome e ora …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, durante l’ultima puntata dell’11esima edizione di Tale e quale show è accaduto un momento molto divertente portato in scena da Biagio Izzo che, durante questa edizione nelle vesti di concorrente, ha fatto divertire tantissimo sia il pubblico che i giurati. E’ arrivato all’ultimo posto dove è sempre stato fin dalla prima puntata e si è saputo prendere così tanto in giro che ha ricevuto tantissimi complimenti.

Ieri ha imitato Cristiano Malgioglio che quest’anno siede in giuria e Malgioglio ha avuto tantissimo da ridire fingendosi offeso. Vediamo cosa è accaduto.

Biagio Izzo imita Cristiano Malgioglio che gli dice, senza giri di parole: “Mi hai distrutto”

Ieri, quando è arrivato il turno di Biagio Izzo, si è scoperto che avrebbe imitato il “giudice” Cristiano Malgioglio, cantando “Mi sono innamorato ma di tuo marito”.

Dopo l’esibizione, Cristiano Malgioglio, fingendosi offeso di come era stato imitato, ha detto: “Io ho impiegato più di 40 per farmi un nome e un cognome e tu in un minuto e 15 secondi mi hai distrutto”.

E poi ha aggiunto: “Io metto tanta sensualità … Quei gesti devono essere molto morbidi come un uccello al primo volo invece lui ha fatto gesti più duri non sensuali e morbidi io metto tanta sensualità”.

E a quel punto è intervenuta Loretta Goggi che, ridendo di gusto, ha detto: “Lascia perdere le metafore con gli uccelli.”

Poi Loretta Goggi ha elogiato Biagio Izzo dopo l’esibizione e gli ha detto: “Devo a Biagio le più sane risate di questa edizione.”

Cristiano Malgioglio attacca Alba Parietti ma fa una gaffe

Dopo l’esibizione di Alba Parietti che si è cimentata con l’imitazione di Alice che canta “Per Elisa”, Cristiano Malgioglio non ha perso l’occasione per attaccarla e, prendendo il telefonino ha detto:

“Ho ricevuto un messaggio da un ex cantante che ora ha aperto una scuola di canto” e poi ha fatto ascoltare un cane che abbaiava e ha detto alla Parietti: “Nell’ultima parte della canzone sei stata scordata. Il cane è molto più intonato di te” poi, al microfono del cellulare ha detto: “Scusa” e Carlo Conti ridendo fino a perdere il fiato gli ha chiesto: “Hai detto scusa al cane?!”.

E Cristiano Malgioglio, in grande imbarazzo: “Stavo per fare una cosa…” ma poi è scoppiato anche lui a ridere di gusto e ha ripetuto: “Stavo per fare una cosa…” e la Parietti, ridendo a sua volta: “Ma che sta dicendo?!” e Panariello: “Ha chiesto scusa al cane!”.

Poi Cristiano Malgioglio ha fatto un complimento alla Parietti dicendole: “Con Alba Parietti non sono mai stato clemente ma per la sua partecipazione a Tale e Quale Show è da premiare perchè si prende in giro da sola”.