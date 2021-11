Tale e Quale Show, Ciro Priello al veleno contro Amici: “Che delusione …”

0 SHARES Condividi Tweet

A Tale e Quale Show, che si è concluso ieri sera venerdì 5 novembre nella sua 11esima edizione, Ciro Priello è stato uno dei concorrenti che ha fatto una gran bella figura.

Ciro Priello, che ha partecipato anche a Lol-Chi ride è fuori, è piaciuto tantissimo addirittura vincendo la penultima puntata imitando Massimo Ranieri con la sua splendida canzone Perdere l’amore.

Ciro Priello, anni fa provò, ad entrare nella scuola di Amici senza, però, riuscirci, e quella per lui è stata una grande delusione che non ha mai dimenticato. E’ lui stesso a raccontarla. Vediamo cosa ha detto.

Ciro Priello “Che delusione Amici”

Ciro Priello ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente in occasione della quale si è molto raccontato e ha avuto modo di esternare la delusione che provò quando non fu preso nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ciro Priello ha dichiarato: “Ci fu la grande delusione di Amici, feci tutti i provini, andai avanti con le selezioni, ma non riuscii a superare lo scoglio delle prove per il serale e venni escluso.”

Ciro Priello parla della moglie, Maura: “L’amore con mia moglie Maura? È stato un colpo di fulmine”

Ciro Priello è sposato con Maura Indoli e ha una bambina di 5 anni, Anna.

Nell’intervista rilasciata al settimanale Gente, Priello ha dichiarato a proposito di come è nato il rapporto con la moglie: “Cominciammo a scriverci, ai tempi eravamo entrambi fidanzati. È stato un colpo di fulmine, un amore sincero. Da allora, era il 2014, non ci siamo più lasciati. Ci sposiamo a giugno e abbiamo una bellissima bambina di 5 anni, Anna.”

Tempo fa Priello ha svelato che alla prima esibizione a Tale e quale show: “La prima volta nell’ascensore ho avuto il blackout totale … Faccio Stash tutta la settimana, ce l’avevo in testa. Entro in ascensore e a un certo punto non ricordo come cominciava la canzone. Mi dicono non ti preoccupare c’è il globo che ho letto per tutta la prima parte”. Poi, quando ha imitato Freddie Mercury: “Quella settimana è stata un po’ difficile per me perchè avevo perso la voce. Questa cosa mi dispiace tantissimo”.

Ciro Priello ha poi parlato della sua coach, Dada Loi: “Abbiamo un rapporto di complicità. E’ dolcissima. Ci sentiamo anche la domenica. Viene tutto naturale”.

E, infine di Malgioglio: “ A parte un elemento della giuria non mi sono mai sentito penalizzato. Ma io dico, Malgioglio mi sei sempre stato simpatico, perchè sempre questi giudizi al veleno? Vorrei riuscire a conquistarlo!”.