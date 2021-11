Sonia Bruganelli senza freni su Miriana Trevisan e Nicola: “Io spero che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera venerdì 5 novembre 2021 è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello vip. Uno dei protagonisti della puntata è stato sicuramente Alex Belli per via di alcune vicissitudini a cominciare dalla lite con Aldo Montano a finire al faccia a faccia con la moglie Delia, piuttosto infuriata. Ad ogni modo c’è stato anche un momento in cui sono state protagoniste le lacrime di Miriana Trevisan. Quest’ultima pare che fosse particolarmente in tensione per la nomination di Nicola Pisu, il quale ieri rischiava di uscire definitivamente dalla casa. Alla fine poi il giovane è stato salvato e Miriana si è sciolta in un pianto di gioia.

Grande fratello vip, stupisce la reazione di Miriana Trevisan

Ha stupito parecchio la reazione di Miriana Trevisan dopo aver saputo che Nicola si era salvato dal televoto. Da una parte sicuramente la sua reazione ha stupito tutti quanti, compreso il figlio di Patrizia Mirigliani Quest’ultimo infatti sembra che dopo aver visto le lacrime di Miriana abbia iniziato nuovo a sperare che tra lui e l’ex velina possa nascere una storia. Effettivamente in queste settimane è accaduto davvero di tutto tra i due e Miriana è stata protagonista di tanti tentennamenti che negli ultimi giorni hanno fatto parecchio infuriare Nicola.

Le lacrime di gioia della Trevisan riaccendono la speranza in Nicola

I due potranno continuare a stare insieme all’interno della casa più spiata d’Italia visto che Nicola è stato salvato dalla nomination e ad essere stata eliminata invece è stata Jo Squillo. La reazione di Miriana è stata sicuramente parecchio apprezzata, anche perché ha dimostrato di essere particolarmente legata a Nicola. Non appena è entrata nella Mistery Room ed ha capito che il giovane non era stato eliminato, è corsa tra le sue braccia e pare che nel riabbracciarlo abbia voluto dargli dei consigli. “Non so niente di quello che sarà il futuro, però lui è una certezza. È una persona che c’è sempre e per una donna questo è importante. Non so cosa sarà di noi, ma lui merita tanto. Io ti prego, Nicola, devi vivere la convivialità della casa, meno il pettegolezzo. Devi stare in mezzo a noi, devi vivertela”. Questo quanto dichiarato ancora da Miriana e nel momento in cui ha riabbracciato Pisu.

L’intervento del conduttore e delle due opinioniste

A quel punto però sarebbe intervenuto proprio Alfonso Signorini. “Lui ti vuole tutto per se, Miriana sai quanti uomini e donne si trovano nella situazione di Nicola, tutti persi dietro il loro amore e non contraccambiati“. Anche Sonia Bruganelli è intervenuta spiegando e sottolineando l’importanza della coppia proprio all’interno della casa. “Rido di felicità, sono contenta che rimanga Nicola. Spero che inizi a stare un po’ più bene insieme agli altri”. Queste le parole della Bruganelli alle quali hanno fatto seguito quelle di Adriana Volpe, la quale si è detta parecchio emozionata per quanto visto.