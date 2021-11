Monica Bellucci su Eros Ramazzotti “Lo devo chiamare perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo bene Monica Bellucci per essere una delle attrici più belle e più amate non soltanto in Italia, ma anche all’estero. Lo scorso 30 settembre la nota attrice ha spento ben 57 candeline, ma sembra che non abbia mai perso il suo fascino e la sua bellezza. Negli ultimi giorni pare che si sia lasciata andare ad una intervista effettuata da Candida Morvillo in esclusiva per il settimanale F di Cairo Editore. Il giornale ha voluto dedicare alla Bellucci la copertina ed in occasione di questa intervista l’attrice pare abbia rilasciato delle dichiarazioni che hanno lasciato un po’ senza parole. Ma di cosa si tratta?

Monica Bellucci, intervista al settimanale F

Monica Bellucci, come già abbiamo avuto modo di anticipare, è sicuramente una delle attrici più talentuose ma anche una tra le più belle della cinematografia nazionale ed internazionale. In occasione di questa intervista che ha rilasciato a Candida Morvillo, sembra che la Bellucci abbia voluto ribellarsi al fatto di essere spesso considerata una delle donne più belle al mondo.

“La più bella”, l’attrice non ci sta e ribatte

«Ma quando dice questa cosa, si rende conto che è assurda? Cioè, ragazzi… Se lei ci crede, e se io ci credo, è gravissimo. Ma chi la vuole questa cosa? Nessuno la vuole». Questo quanto dichiarato dalla Bellucci che non sembra sia particolarmente felice del fatto di essere definita “la più bella”. «Io ho due figlie e, quando torno a casa la sera coi tacchi, mi dicono: senti, mamma, metti la vestaglina. La Tour Eiffel in casa non la vuole nessuno. È bella lì fuori, dov’è. Cioè: tutti abbiamo sete di cose vere». Questo ancora quanto aggiunto dall’attrice che è mamma di Deva Cassel, una giovane di 17 anni che sta iniziando a muovere proprio i suoi primi passi sulle passerelle e pare che abbia deciso di seguire le sue orme.

Poi smentisce di essere stata corteggiata da Eros Ramazzotti

Pare che nel corso dell’intervista Monica Bellucci abbia voluto anche parlare di Eros Ramazzotti, il noto cantante che recentemente ha confessato di aver corteggiato Monica Bellucci e che quest’ultima lo avrebbe addirittura respinto. “Eros? Io non l’ho letta questa cosa”, avrebbe detto l’attrice. Il noto cantante poi avrebbe risposto ad una domanda della giornalista facendo intendere di essersi pentito di non aver corteggiato abbastanza Monica. A quel punto, dopo aver appreso tutto ciò, l’attrice avrebbe detto “Mah.. Ci dobbiamo sentire al telefono allora… Ma quando?”. Insomma, sembra proprio che Monica abbia smentito il fatto che Eros l’abbia corteggiata.