Alberto Matano senza mezzi termini in collegamento con Carlo Conti “Dopo un anno e mezzo …”

La vita in diretta, nel corso dell’ultima puntata è andato in scena un collegamento tra Carlo Conti e Alberto Matano. Sembra che nel corso del collegamento il conduttore abbia parlato della puntata che sarebbe andata in onda ieri sera, ovvero la finale di Tale e quale show 2021. Il conduttore Alberto Matano sembra abbia voluto dare voce a Carlo Conti in attesa dell’ultima puntata del suo programma. Ma cosa è accaduto in studio de La vita in diretta?

La vita in diretta, collegamento in studio tra Alberto Matano e Carlo Conti

Alberto si sarebbe così collegato con Carlo Conti ed i due avrebbero così parlato anche di uno dei temi più caldi degli ultimi mesi, ovvero quello del green pass. “Grazie al green pass dopo un anno e mezzo siamo riusciti a far entrare di nuovo la nostra inviata Rosanna Cacio negli studi di Tale e Quale Show“. Queste le parole dichiarate da Alberto Matano il quale poi avrebbe anche aggiunto “Carlo, prima della pandemia eravamo abituati a vederla ogni venerdì lì con te”.

Matano fa i complimenti a Carlo per questa edizione di Tale e quale show

Ad ogni modo, poi, il conduttore de La vita in diretta sarebbe andato avanti e parlando con Conti, avrebbe fatto i complimenti per questa edizione di Tale e quale che sembra abbia ottenuto un successo davvero strepitoso. “Possiamo dire che quella di quest’anno è stata un’edizione straordinaria di Tale e Quale Show“. Questo nello specifico quanto dichiarato dall’ex volto del Tg1 a La vita in diretta, parlando ovviamente ancora con Carlo Conti. “E’ stata una bella edizione e non finisce stasera: tra due settimane torneremo infatti con il torneo dei campioni in cui si sfideranno i 7 migliori concorrenti di quest’anno con i 4 migliori della passata edizione”. Questa la risposta di Carlo, che ha parlato in collegamento con Alberto Matano del suo programma che è volto al termine per questa stagione.

Carlo ringrazia tutti e poi ricorda un numero molto importante

Ad un certo punto, però, nel voler ringraziare tutti quanti, sembra che Carlo Conti abbia voluto ringraziare tutti i telespettatori, poi però ha colto l’occasione per ricordare un numero. “Al di là dei numeri ottenuti da Tale e Quale Show quest’anno, ci tengo a ricordare ai telespettatori un numero davvero molto importante, il 45521″. Queste le parole di Carlo Conti a La vita in diretta, invitando tutti a continuare a sostenere l’AIRC.