Ballando Con Le Stelle, Sabrina Salerno attaccata in diretta per il suo look scoppia a piangere e Selvaggia Lucarelli dice: “Io non voglio …”

Ieri, è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle, come al solito su Rai 1 e condotta da Milly Carlucci che il sabato sera si scontra con Tu si que vales condotto da Belen Rodriguez e con una giuria ricchissima composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e, in qualità di giudice popolare, Sabrina Ferilli.

Ieri a Ballando con le stelle c’è stato un momento di grande imbarazzo quando Sabrina Salerno è scoppiata a piangere. Vediamo perché.

Sabrina Salerno attaccata dopo l’esibizione per il suo look

Sabrina Salerno, concorrente a “Ballando con le Stelle” in coppia con Samuel Peron ieri si è esibita su una coreografia molto complessa che è stata certamente apprezzata dai giudici ma, ad essere mal visto è stato il suo abbigliamento che metteva troppo in risalto il suo splendido fisico.

Infatti, la Salerno indossava un body molto scollato e degli hot pants di pelle nera che non lasciavano nulla all’immaginazione.

Dopo l’esibizione, Selvaggia Lucarelli ha detto: “Mi è piaciuto, non ho visto una cosa anni ‘80, non la Sabrina Salerno di Festivalbar però c’è sempre qualcosa che non va. Mi sto convincendo che non sei una bomba sexy, sei lontanissima da quel cliché, hai messo in piedi una recita. Fossi in te andrei in sottrazione, credo che te sia più borghese di quanto vuol far credere”.

A quel punto la sala si è divisa e il pubblico è intervenuto urlando che la Salerno è bellissima. La Lucarelli, che certamente non si lascia intimidire, ha spiegato meglio il suo punto di vista: “Non ho detto che si deve coprire, ma che questo tipo di estetica la imprigiona”.

A quel punto è intervenuta Alessandra Mussolini che ha detto alla Salerno: “Non ti ammosciare per la giuria. Perché le donne si devono coprire quando gli uomini sono più nudi? Vuoi vedere che mi denudo pure io stasera?!”.

Poi è stata la volta di Guillermo Mariotto che ha detto: “Ho visto una cosa scontata, passi giusti, ma manca qualcosa”.

Sabrina Salerno dopo l’attacco scoppia a piangere

Sabrina Salerno è rimasta in silenzio ad ascoltare ma poi ha voluto parlare e ha detto: “Credetemi per me è difficile, alla fine di ogni clip sono più le lacrime che…” ma non è riuscita a finire il discorso che è scoppiata a piangere e si è rifugiata nelle braccia di Milly Carlucci che, prontamente, l’ha consolata. Poi la Salerno ha ripreso un po’ di freddezza e ha continuato: “Scusate… non mi piace piangere in tv, a raccontarmi faccio uno sforzo pazzesco”.

Ma quelle lacrime della Salerno sono riuscite ad arrivare a tutti perché sono immediatamente apparse vere e anche Selvaggia Lucarelli si è molto ammorbidita e ha detto: “Lei ha capito che sono la sua coach, non voglio distruggerla ma aiutarla”.

Poi l’esibizione è stata votata e ha preso un ottimo punteggio.