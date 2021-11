Maurizio Costanzo senza freni su Alberto Matano: “Alberto Matano a Ballando con le stelle non ride mai perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano conduce ogni giorno, dal lunedì al venerdì, La vita in diretta su Rai 1 con grandissimo successo perché dopo tre anni, di cui due in conduzione solitaria, il pubblico gli si è molto affezionato e apprezza la sua timidezza, la sua riservatezza il suo rigore anche se, giorno dopo giorno si sta sciogliendo sempre di più e sta mettendo in mostra anche il suo carattere allegro e gioviale. Solo nell’anno in cui ha condotto il programma con Lorella Cuccarini si vedeva chiaramente che tra i due ci fossero delle tensioni ma, conducendo da solo, appare sempre molto rilassato e sereno.

Il pubblico lo ama e ricambia la sua bravura premiandolo con ottimi ascolti che, quasi sempre sbaragliano la concorrenza di Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso che quest’anno, per volontà della dirigenza Mediaset, ha dovuto ridimensione in termini di durata di programma, la sua presenza in tv.

Alberto Matano criticato da una telespettatrice: “Ride poco a Ballando con le stelle”

Maurizio Costanzo cura una rubrica all’interno del settimanale Nuovo dove i lettori gli scrivono per avere dei suoi pareri su personaggi della tv o su trasmissioni televisive ma anche per esprimere i propri.

Nell’ultimo numero di Nuovo una lettrice ha scritto così al marito di Maria De Filippi: “A Ballando con le stelle Alberto Matano ha un approccio cupo che a me sembra fastidioso. Al suo posto avrei visto una persona solare”.

La risposta di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo, che nei suoi giudizi è sempre molto schietto e sincero, anche questa volta ha risposto dando un suo parere che è stato completamente in contrasto con la lettrice, infatti, ha dichiarato: “Se a Ballando con le stelle non ride non è mica un dramma”.

E poi, per esprimere meglio il suo concetto ha anche aggiunto: “Non è detto che chi è nel cast di un programma di intrattenimento debba ridere sempre. Se Alberto Matano non lo fa, non è mica un dramma … A me sembra un ottimo commentatore di Ballando”.

E ha anche detto: “Il ruolo di Alberto Matano a Ballando con le stelle è semplicemente commentare le esibizioni. Anche se non ride, bastano i sorrisi di Milly Carlucci ad illuminare lo show …”.

Un’altra telespettatrice sempre sullo stesso settimanale ha scritto così: “Ballando è tra le poche trasmissioni che regalano serenità e leggerezza”.