Ballando con Le Stelle, Selvaggia Lucarelli ridicolizza e massacra Federico Fashion Style: “Pessimo” e lui la ghiaccia: “Vorrei che trascorressi un giorno con me …”

Ieri, a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha dato il meglio di sé come giurata nei confronti di Federico Fashion Style che, come al solito, ha reagito e non è restato di certo in silenzio. Vediamo cosa è accaduto.

Selvaggia Lucarelli al massacro di Federico Fashion Style

Ieri, sabato 6 novembre è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle e Federico Lauri, insieme alla sua insegnante, Anastasia Kuzmina ha ballato un tango sulle note di “Purple Rain”.

Alla giuria l’esibizione è piaciuta tanto tranne che a Selvaggia Lucarelli ea Guillermo Mariotto. La Lucarelli ha detto: “A sua discolpa dico che non è stato il mio parrucchiere stasera” evidenziando che si è presentata in studio con dei capelli poco domati ma poi ha commentato così l’esibizione: “Forse vincerai questo programma, qui e fuori sarai un ottimo ballerino ma un pessimo personaggio di spettacolo. Al ballo darò un ottimo voto, ma sei il personaggio più impenetrabile di Ballando, vorrei sapere di più di te. Sei quello che in assoluto non racconta niente di sé, solo oggi hai fatto un piccolo cenno alla tua mania di controllo. Ecco, il senso del controllo perenne ti castra”.

E poi ha anche aggiunto: “Io vorrei sapere chi sei? Se tutti i concorrenti fossero come te sarebbe un disastro. Secondo me ti stai risparmiando un po’, sul ballo niente da dire…». E Federico le ha proposto: «Vieni un giorno intero con me e vedrai chi sono». Alla Lucarelli questa proposta è piaciuta tanto ed è parso a tutti che la accoglierà.

Federico Fashion Style risponde a tono a Selvaggia Lucarelli

Federico Fashion Style ha prima ascoltato in silenzio le durissime critiche che gli ha mosso la Lucarelli non come ballerino ma come personaggio è poi le ha risposto così: “Io sono così, sono uno misterioso, mi faccio scoprire” e la Lucarelli: “La mia esperienza mi dice che spesso quelli così non nascondono proprio niente, ma vedremo”. A quel punto ha preso la parola Guillermo Mariotto che gli ha detto: “Nel tango deve guidare l’uomo, non la donna. Era una cosa stucchevole da morire, non mi è piaciuto niente, zero”. E la maestra ha preso la parola e ha svelato: “Non ci siamo parlati per tre giorni perché non vuole farle”. E Fabio Canino lo ha deriso: “Due prese di ballo… non per i fondelli”.