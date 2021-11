Michelle Hunziker senza mezzi termini “Non ho paura di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker la conosciamo per essere una nota conduttrice italiana la quale sicuramente vanta una esperienza molto importante nel mondo dello spettacolo. È una affermata conduttrice televisiva, nata in Svizzera ma praticamente cresciuta in Italia. Recentemente l’abbiamo vista al timone di All together now, un programma in onda ogni domenica in prima serata su Canale 5 che ha avuto un grande successo. Sembra che in questi giorni però la conduttrice sia stata intervistata da Le Iene e nel corso di questa intervista la stessa avrebbe raccontato alcuni aneddoti molto interessanti legati alla sua vita privata. Ma cosa ha dichiarato?

Michelle Hunziker, la conduttrice intervistata a Le iene

Nel corso della puntata de Le Iene andata in onda lo scorso 5 novembre, abbiamo potuto ascoltare una intervista rilasciata da Michelle Hunziker. Quest’ultima proprio nell’ultimo periodo, tra l’altro ha deciso di cambiare il look dopo tanti anni ed ha sfoggiato un taglio di capelli del tutto nuovo ed insolito per lei. Abbiamo imparato a conoscerla in tutti questi anni con dei lunghi capelli biondi, ma adesso Michelle ha deciso di cambiare e li ha tagliati di tanto.

Il Covid e l’infanzia non felice di Michelle

Nel corso dell’intervista la conduttrice ha confessato di avere contratto purtroppo il covid e di essere riuscita fortunatamente a superare il tutto senza grossi problemi. Poi è passata a ripercorrere alcuni momenti della sua vita, a cominciare dall’infanzia fino arrivare poi ai primi passi mossi proprio nel mondo dello spettacolo. La sua famiglia purtroppo non era poi così tanto idilliaca visto che il padre era un alcolizzato e la madre era costretta a stare spesso lontana da casa per via del lavoro. Michelle ha deciso così di dedicarsi alla sua vita e si è costruita un futuro. A 17 anni ha raggiunto la grande popolarità attraverso una pubblicità di intimo femminile che gli ha permesso addirittura di pagarsi l’affitto per 5 mesi.

La droga, la setta e il futuro della conduttrice

Michelle ha poi parlato anche di droga e del fatto che purtroppo nel mondo dello spettacolo è molto frequente l’utilizzo.“Quando facevo la modella girava nelle discoteche. Ma guarda che la cocaina gira dappertutto”. Questo quanto dichiarato da Michelle. Inevitabilmente poi la conduttrice ha parlato di uno dei momenti più brutti della sua vita, ovvero quando è entrata a far parte di una setta per 5 anni. “Quando tu hai una fragilità ci sono questi loschi personaggi che sono addestrati ad accalappiare la tua attenzione. Ti ricattano con l’affetto e con l’amore. Ci cadi anche se sei molto intelligente. Molta più gente di quello che pensate è purtroppo schiava di questi manipolatori.” Queste ancora le parole di Michelle. Parlando del suo presente e del suo futuro sembra aver detto “Non ho paura di invecchiare. Non me ne frega niente e amo la vita. Mi piace fare sport, mangiare bene, fare bene l’amore, bersi un bel bicchiere di vino”.