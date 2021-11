Alessandro Cecchi Paone senza freni su Anna Tatangelo: “E’ vero che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Tatangelo oltre ad essere una nota cantante, sembra che nell’ultimo periodo si sia cimentata anche come conduttrice televisiva. Da diverse settimane infatti l’abbiamo vista al timone di un programma che va in onda il sabato pomeriggio su Canale 5, ovvero quello intitolato scene da un matrimonio. Ebbene, sembra che il programma stia avendo un discreto successo ma Anna se da una parte è molto amata dall’altra invece è spesso oggetto di critiche. In passato, questo programma era condotto da Davide Mengacci, mentre adesso è stato riproposto dall’azienda e affidato a Anna Tatangelo che proprio in questi ultimi giorni ha ricevuto delle critiche piuttosto pesanti. Ma di che cosa si tratta?

Anna Tatangelo al timone di Scene da un matrimonio ma non convince

Ebbene, sembra proprio che Anna Tatangelo nota cantante e oggi conduttrice anche di Scene da un matrimonio, sia stata al centro di alcune critiche e polemiche. Il tutto è accaduto sul settimanale Nuovo TV e nello specifico nella rubrica intitolata La posta, tenuta da Alessandro Cecchi Paone. Qualche lettore si sarebbe lamentato del fatto che il programma sia stato affidato ad Anna Tatangelo piuttosto che a Davide Mengacci, facendo ben intendere di non aver apprezzato questo cambio.

Una lettrice rimpiange Mengacci e critica la cantante di Sora

“Mengacci era molto più spontaneo, genuino. Anna, invece, mi pare finta, piena di sé, nonostante tenti di nascondere questo suo lato. Come mai Mediaset ha dato a lei un programma del genere?“. Questo il pensiero di una lettrice di Alessandro Cecchi Paone. Ovviamente questa è l’opinione di una spettatrice del programma Scene da un matrimonio e nello specifico della signora Maria da Verona.

Alessandro Cecchi Paone difende la collega e le dei complimenti

Molti altri hanno apprezzato invece il lavoro di Anna Tatangelo che si è cimentato in questa nuova avventura come conduttrice. Anche lo stesso Cecchi Paone sembra che abbia voluto difendere la cantante di Sora spendendo per lei delle belle parole. “Non sono affatto d’accordo con lei, mi spiace dirglielo. E’ vero che il programma era tradizionalmente legato alla figura di Mengacci, ma è anche vero che era il momento di cambiare”. Questo quanto dichiarato da Alessandro Cecchi Paone, il quale già qualche settimana fa, aveva già speso delle belle parole per Anna. Parlando proprio della conduzione della Tatangelo a Scene di un matrimonio, pare avesse detto “La bella e brava Anna Tatangelo è adatta per questo ruolo”.