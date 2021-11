Tu si que vales, Maria De Filippi mai vista così contro Teo Mammuccari: “Io non sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova e divertente puntata di Tu si que vales è andata in onda nella serata di sabato 6 novembre 2021. Nel corso di tale appuntamento non sono mancati i momenti seri ma nemmeno quelli di divertimento e di polemica. Uno di questi è stato ad esempio il momento che ha visto protagonista un uomo di 55 anni che ha scelto il programma di Canale 5 per divulgare le sue teorie da terrapiattista.

Terrapiattista espone le sue teorie a Tu si que vales

Puntata dopo puntata sono moltissimi i concorrenti che scelgono il palco di Tu si que vales per esprimersi. Molti lo fanno per mettere in mostra il proprio talento ad esempio ballando o cantando mentre invece altri lo fanno per esprimere le proprie teorie. E’ il caso di un uomo di 55 anni di nome Albino Galuppini che ieri sera, sabato 6 novembre, è salito sul palco del noto programma televisivo di Canale 5 con uno scopo ben preciso ovvero quello di divulgare le sue teorie terrapiattiste. L’uomo ha voluto precisare di aver studiato ma le sue parole non hanno assolutamente convinto i giudici che sono intervenuti in modo ironico.

Le parole del concorrente

“Voglio togliervi la disillusione di vivere in una sfera rotante. La terra non è un globo ma è piatta e stazionaria, non si muove”, sono state queste le parole espresse dall’uomo dopo aver raggiunto il centro del palco. Maria De Filippi si è subito avvicinata alla collega e amica Sabrina Ferilli fingendo di essere interessata alle parole dell’uomo e per avvalorare le sue parole ha affermato “Tu per anni ha pensato che la Terra fosse così e invece non è così, è piatta”. E’ stato a questo punto che Sabrina Ferilli è esplosa esprimendo il suo pensiero.

Il pensiero di Sabrina Ferilli

“Qui ormai la gente se alza la mattina e dice la sua, senza manco vergognarsi. Tu sei ingrippato su sta roba, mica hai studiato altrimenti non diresti ‘ste cose”. Così Sabrina Ferilli ha commentato le parole del concorrente terrapiattista ovvero sostenitore che la Terra sia in realtà piatta. A promuovere invece le parole di Albino Galuppini è stato il giudice Teo Mammuccari che ha affermato “A me la tua follia piace, se uno crede in una cosa la deve divulgare. Per me vale”.Maria De Filippi invece dopo essere tornata ad occupare la poltrona di giudice si è espressa seriamente su quanto accaduto e ha replicato alle parole di Teo Mammuccari rivelando di non essere d’accordo. “Non sono d’accordo con Teo, devono essere divulgate le cose giuste e vere” ha affermato la celebre conduttrice.