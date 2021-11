Ballando con le stelle, Fabio Canino senza mezzi termini su Milly Carlucci: “E’ una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Così come ogni sabato anche lo scorso 6 novembre 2021 è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Ballando con le stelle ovvero il famoso programma condotto da Milly Carlucci. Tra i giudici anche Fabio Canino che di recente si è espresso su questa nuova esperienza in televisione e lo ha fatto rilasciando una lunga intervista al giornale Mio. Un’intervista molto particolare nel corso della quale il celebre attore ha fatto delle importanti rivelazioni. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Il pensiero di Fabio Canino su Milly Carlucci e Ballando con le stelle

Fabio Canino è un attore molto amato che in questo periodo sta tanto lavorando in televisione ma anche in teatro. L’uomo è anche impegnato in una nuova esperienza televisiva come giudice di Ballando con le stelle e proprio a proposito di questo si è espresso nel corso di un’intervista concessa a Mio. Un’intervista molto particolare nel corso della quale ha espresso delle bellissime parole per Milly Carlucci e il suo programma. “Milly Carlucci è una grande professionista e una gran donna, preparata, affettuosa, carina”, ha dichiarato Canino che ha poi proseguito “È molto più moderna di quello che si potrebbe pensare, a Ballando è stata più inclusiva di tanti altri programmi che professano di esserlo.”

Canino possibile concorrente di Ballando con le stelle

Nel corso dell’intervista rilasciata a Mio il celebre attore ha categoricamente escluso la possibilità che nei prossimi anni possa partecipare a Ballando con le stelle in altre vesti, e di preciso come concorrente. L’uomo ha infatti dichiarato di trovarsi bene nella posizione di giudice e che non parteciperebbe mai come concorrente precisando che lo caccerebbero alla prima puntata e che gli farebbero ripagare tutti i voti bassi dati ai concorrenti fino ad oggi. Non sono poi mancate le belle parole nei confronti degli altri giudici seduti al suo fianco e a proposito dei quali ha rivelato “Abbiamo una chat su cui ci confrontiamo tutto l’anno commentando ciò che succede. È un gruppo bellissimo.”

Il pensiero sul cast

Fabio Canino ha continuato il suo intervento ricordando l’indimenticabile Raffaella Carrà e rivelando di essere rimasto abbastanza colpito dalla sua morte. Poi ha concluso parlando dei concorrenti di questa nuova edizione di Ballando con le stelle a proposito dei quali ha espresso solo delle belle parole. Nello specifico Canino ha definito il cast “stellare” e ha rivelato “Ogni anno è sempre più complicato” . L’uomo ha poi precisato “ Tra Al Bano, Morgan, Arisa e Salerno ci sono personaggi di primo piano”.