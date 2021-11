Sonia Bruganelli nella bufera, “ma riesci a guardarti allo specchio la mattina? ” e lei risponde …

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande Fratello vip sembra essere entrato ormai nel pieno del gioco e delle dinamiche sorte proprio in questi ultimi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia. Ha fatto parecchio scalpore la scelta di Sonia Bruganelli, ovvero la nota opinionista del reality la quale ha deciso di salvare Alex Belli. Ebbene sì, pare che la nota opinionista e moglie di Paolo Bonolis nel corso della puntata andata in onda lo scorso lunedì, abbia deciso di concedere l’immunità al Noto attore, che in questa edizione del reality è stato uno dei protagonisti principali. Nel momento in cui la Bruganelli ha fatto il nome di Alex Belli, ovvero Alessandro Gabelli, sui social network soprattutto pare che si sia letteralmente scatenato un putiferio. Ma per quale motivo e soprattutto in molti si chiedono perché Sonia abbia voluto preservare proprio Alex?

Grande fratello vip, Sonia Bruganelli salva Alex Belli e lo rende immune

Come abbiamo già avuto modo di vedere, lo scorso lunedì la moglie di Paolo Bonolis ha concesso l’immunità ad Alex Belli uno dei protagonisti e personaggi più chiacchierati delle ultime settimane. Questa scelta in realtà non sembra sia stata poi così tanto condivisa dai vari utenti Social che hanno voluto quindi commentare negativamente questa scelta. Qualche utente Social sembra abbia voluto rivolgere alla Bruganelli delle parole piuttosto pesanti, sottolineando come questa scelta della moglie di Paolo Bonolis sia stata letteralmente “allucinante”.

Sui social si scatena l’inferno, piovono critiche su Sonia

“Prima lo attacchi, poi ti inchini alla produzione e lo salvi. Ma sei riuscita a guardarti allo specchio questa mattina? Ma non ti vergogni a guardare in faccia i tuoi figli?“. Questo ancora quanto aggiunto da qualche utente social. Immediata però la risposta della Bruganelli “Non ti sembra un pò ma solo un pò eccessivo quello che dici?“, con tanto di faccine e smile sorridenti. È pur vero che molti utenti social non sono stati così tanto gentili con la Bruganelli che tra l’altro sembra essere abituata a questi tipi di attacchi e critiche sui social network.

Ma perché l’opinionista dopo aver criticato Alex, poi lo ha salvato?

È pur vero che però resta il dubbio sul perché Sonia abbia voluto salvare Alex nonostante comunque lo avesse anche criticato parecchio. Qualcuno ha ipotizzato che in realtà non sia stata una scelta “libera” di Sonia, ma anche in qualche modo sia stato tutto studiato e organizzato da Alfonso e produzione. Anche perchè, diciamola tutta, sicuramente Alex sarebbe finito al televoto.