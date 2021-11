Adriana Volpe diretta su Soleil Sorge “Lei è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande Fratello vip, giunto ormai alla sesta edizione sembra che stia riscuotendo un successo davvero strepitoso. Le puntate che vanno in onda ogni lunedì e venerdì ormai da diverse settimane sono seguite da milioni di telespettatori che ormai si sono appassionati alle dinamiche dei concorrenti della casa. Una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello è sicuramente lei, l’ex corteggiatrice Soleil sorge. Fin dall’inizio pare che Soleil sia stata protagonista di diverse dinamiche, vuoi per il suo carattere piuttosto particolare, vuoi anche per l’ amicizia speciale intrattenuta con Alex Belli. Di lei ha voluto parlarne proprio in questi giorni Adriana Volpe, che come tutti sappiamo è una nota opinionista del reality insieme a Sonia Bruganelli. La Volpe è stata ospite al GF vip party ed ha parlato proprio di Soleil ed anche del rapporto tra lei ed Alex Belli. Ma cosa avrà dichiarato?

Adriana Volpe ospite al Gf Vip Party

Adriana Volpe è stata ospite al Gf VIp party e pare che abbia voluto parlare a lungo di Soleil Sorge. Per Adriana non ci sono dubbi sul fatto che l’ex tentatrice sia una delle protagoniste principali dell’edizione numero 6 del reality. Addirittura Adriana ha definito Soleil come uno dei punti fermi della trasmissione. “Soleil Sorge è una colonna portante del GF Vip, i suoi modi e la sua personalità molto forte spesso spiazzano, e moltissima gente la ama o la odia perché lei è così”. Queste le parole dichiarate dalla nota opinionista del programma la quale si è detta piuttosto convinta di quanto affermato. Inoltre, sembra che Adriana si sia voluta anche soffermare sul rapporto tra Soleil ed il noto attore Alex Belli.

“Soleil colonna portante del Gf Vip”, le parole dell’opinionista

“Ha usato parole forti con Soleil, quale donna non vorrebbe ricevere delle parole come quelle che lui ha pronunciato alla Sorge?”. Questo ancora quanto dichiarato da Adriana che sicuramente si è dimostrata piuttosto scettica nei confronti dell’attore. L’opinionista ha fatto ben capire che per lei non c’è sicuramente soltanto amicizia tra i due.

I dubbi di Adriana su Alex Belli

Ricordiamo infatti che nelle scorse settimane Alex aveva espresso nei confronti della Sorge delle parole molto belle facendole intendere di essere parecchio interessato a lei e non soltanto in termini di amicizia. Poi dopo il confronto con la moglie Delia Duran sembra che Alex abbia fatto un passo indietro, anche se la chimica tra loro è sempre molto alta ed anche piuttosto evidente.