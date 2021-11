Tale e Quale Show, Alba Parietti senza mezzi termini: “Non potete neanche immaginare che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alba Parietti è considerata una delle grandi protagoniste di quest’ultima edizione di Tale e Quale Show, celebre programma Rai condotto da Carlo Conti in onda il venerdì sera. La nota conduttrice televisiva, opinionista, showgirl e attrice italiana è stata ospite nella giornata di ieri della trasmissione condotta da Alberto Matano, ovvero La vita in Diretta, nel corso della quale ha parlato delle emozioni provate all’interno del programma condotto da Conti e non ha perso l’occasione per fare una rivelazione importante. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

La rivelazione di Alba Parietti a La Vita in Diretta

Alba Parietti è una donna dello spettacolo molto amata non solo per la sua bravura ma anche per la sua simpatia e schiettezza. Proprio ieri, martedì 9 novembre 2021, la Parietti è stata ospite de La Vita in Diretta e nel corso di tale puntata ha raccontato della sua esperienza a Tale e quale show ma ha anche parlato dei vari scontri avuti con Cristiano Malgioglio che ha diverse volte commentato negativamente le sue esibizioni. Ad un certo punto la Parietti ha fatto una rivelazione importante dichiarando di aver avuto addirittura una crisi. “Non sapete la crisi che mi è venuta dopo la fine di Tale e Quale … avevamo una seconda vita abbiamo vissuto un momento magico mi sono divertita e rifarei tutto”, queste nello specifico le sue parole.

Gli scontri con Malgioglio e le varie esibizioni

A proposito dei vari scontri avuti puntata dopo puntata con Cristiano Malgioglio, presente nel programma come giudice, la Parietti ha rivelato in realtà di essersi molto divertita. E non è quindi apparsa assolutamente arrabbiata oppure offesa. Poi ancora, sempre nel corso della stessa intervista ha parlato delle diverse esibizioni che l’hanno vista protagonista nel corso delle varie puntate durante le quali si è trovata ad imitare diversi importanti artisti come ad esempio Damiano dei Maneskin, Patty Pravo, Loredana Bertè. Ma tra queste, quale esibizione è rimasta nel suo cuore in particolare? A tale domanda la donna ha risposto “Mi è rimasto nel cuore l’imitazione di Ornella per i complimenti inaspettati ricevuti della Vanoni.”

La violenza sulle donne

Non sono poi mancati i momenti durante i quali sono stati affrontati argomenti più importanti come ad esempio il femminicidio e la violenza sulle donne. È stato a tal proposito che la Parietti ha dichiarato “Nessuno va a denunciare al primo schiaffo perché si ha paura che poi la situazione peggiori ulteriormente.”