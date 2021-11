Belen distrutta, scrive un post “Non si può …”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez si trova spesso al centro del gossip e dell’attenzione mediatica, soprattutto per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Proprio nelle ultime ore infatti la nota showgirl argentina sta facendo parlare ancora una volta di se per aver pubblicato sui social una fotografia dentro la vasca da bagno in cui appare particolarmente triste. Ma a colpire particolarmente sono state le sue parole,tanto che molti dei suoi follower non sono riusciti a trattenersi e le hanno scritto dolci parole.

Belen Rodriguez triste su Instagram

Sono ormai diverse settimane che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si trovano al centro del gossip. Sono sempre più insistenti le voci di una presunta crisi di coppia nonostante l’arrivo, solo cinque mesi fa, della loro piccola Luna Marì. Tali rumors non sono stati mai confermati e nemmeno smentiti dai diretti interessati ma diversi post pubblicati sui social nel corso delle settimane hanno fatto pensare che forse potrebbe esservi qualcosa di vero dietro tali rumors. Ed ecco che anche lo scatto pubblicato da Belen su Instagram ha contribuito ad alimentare tali voci.

Il post pubblicato dalla showgirl argentina

Nelle scorse ore Belen ha pubblicato sui social, tramite il suo profilo Instagram, una fotografia in cui appare immersa nella vasca da bagno. Sensuale come sempre ma allo stesso tempo triste, o almeno questo è quanto emerso dalle parole scritte dalla showgirl come didascalia all’immagine. “Una volta mi hanno detto non si può avere tutto…… e già”, queste nello specifico le parole scritte dalla donna sotto alla fotografia in questione.

Il sostegno dei fan

Belen è molto seguita sui social ed è anche molto amata. In tanti sono soliti scriverle commenti di ammirazione e complimenti oltre che per la sua bellezza anche per quella che è la sua personalità. E anche in questa occasione i fan non hanno perso l’occasione di mostrarle il loro sostegno. Tra i tanti commenti è spiccato in particolar modo quello di una famosa attrice ovvero la bellissima Laura Chiatti che ha commentato “Tu hai molto di più”. Tra i fan che hanno voluto mostrare il loro sostegno e la loro vicinanza alla showgirl vi è stato chi ha scritto “Tutto no! Ma sicuramente si può avere ciò che uno merita. E di certo non meriti del male! Su rialzati, siam donne”. E poi ancora “Passerà e arriverà ciò che cerchi! Lo auguro sempre anche a me! Sei così bella”, “Hai dimostrato più volte di essere una donna forte”, “Hai due figli splendidi, hai tutto”.