Lorella Cuccarini, durissima su Anna Pettinelli “Io so …”

Lorella Cuccarini è stata lo scorso 13 novembre ospite nel programma di Silvia Toffanin, ovvero Verissimo. Attualmente la nota showgirl è impegnata come insegnante di canto nella scuola più ambita d’Italia, ovvero Amici di Maria De Filippi. Nel corso della sua intervista rilasciata nel salotto della Toffanin sembra che la Cuccarini abbia voluto parlare abbondantemente di questa sua esperienza ad Amici e si è detta piuttosto felice e soddisfatta. Ad un certo punto però, inevitabilmente ha parlato anche dei continui scontri con un’altra professoressa della scuola, ovvero Anna Pettinelli. Lo scorso anno invece ha rivestito un altro tipo di ruolo all’interno della scuola, ovvero quello di coach di ballo ed ha avuto modo di litigare In diverse occasioni con Alessandra Celentano. Adesso invece, il posto di quest’ultima è stato preso proprio da Anna Pettinelli. Ma cosa ha dichiarato la nota showgirl?

Lorella Cuccarini ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Lorella Cuccarini sappiamo bene che da circa 2 anni fa parte del cast di Amici e lo scorso anno è stata coach di ballo, mentre quest’anno è una professoressa di canto. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, in questi giorni la Cuccarini è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin ed esattamente ha rilasciato un’intervista lo scorso sabato 13 novembre. Pare che abbia parlato a lungo di questa sua esperienza ad Amici e del suo rapporto con Anna Pettinelli.

Il rapporto con Anna Pettinelli, la confessione della showgirl

“Le litigate con Alessandra Celentano non mi mancano. Anche perchè da quest’altra parte non è che manchino le discussioni. Io però mi so difendere molto bene, in maniera educata ma quando devo dire le cose non è che le tengo dentro”. Sono queste le dichiarazioni rilasciate dalla Cuccarini la quale ha ammesso che sicuramente all’interno della scuola le discussioni con i colleghi non mancano di certo. Lo scorso anno ha litigato pesantemente in diverse occasioni con Alessandra Celentano, mentre ad oggi si trova molto spesso a punzecchiarsi con Anna Pettinelli. Ad ogni modo, sembra che comunque la Cuccarini sia riuscita a catturare l’amore e l’attenzione non soltanto degli allievi ma anche del pubblico. Del resto è stata proprio Maria De Filippi a volerla fortemente all’interno del programma e che in estate le ha proposto addirittura di cambiare cattedra per sostituire Arisa.

Cambio di ruolo ad Amici, prima coach di ballo ora di canto

Proprio riguardo questo cambio di ruolo, Lorella Cuccarini ha espresso il suo pensiero durante l’intervista. “Quando Maria mi ha proposto questo cambio di cattedra ci ho pensato su un paio di giorni. Però Maria era così convinta che alla fine ha convinto pure me. E come al solito ci ha preso perché Maria non sbaglia mai. Mi sono affidata a lei e sto riscontrando grande soddisfazione, il pubblico mi segue con affetto”.