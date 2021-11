Selvaggia Lucarelli, dopo lo scontro con Morgan dice: “Non era lucido …”

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata di Ballando con le stelle andata in onda nella serata di ieri, sabato 13 novembre, è stata caratterizzata da una serie di momenti di forte tensione. Nel corso di tale appuntamento infatti i telespettatori hanno potuto assistere ad un duro scontro tra Selvaggia Lucarelli e Morgan. Uno scontro sul quale la Lucarelli è intervenuta per una seconda volta prima del termine della puntata. Ma, cosa è successo nello specifico?

Scontro a Ballando con le stelle tra Morgan e Selvaggia Lucarelli

Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la quinta puntata di Ballando con le stelle nel corso della quale è stato possibile assistere ad uno scontro piuttosto acceso tra Selvaggia Lucarelli e Morgan. E’ stato proprio il noto cantautore Marco Castoldi che al termine della sua esibizione si è rivolto alla Lucarelli rivolgendole termini poco carini. Addirittura sembrerebbe che Milly Carlucci in alcuni momenti abbia provato difficoltà nel mantenere la calma.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Proprio Selvaggia Lucarelli, che tutti conoscono e apprezzano per la sincerità e schiettezza con cui è solita esprimere i suoi pensieri, prima del termine della puntata è tornata a parlare del duro scontro con Morgan. “Quello che ho visto stasera è stato un uomo che mi ha dato della scimmia. Non si trattava di difendere me, che mi difendo benissimo da sola, ma difendere un principio di educazione e di rispetto”, queste nello specifico le sue parole. La Lucarelli ha poi proseguito affermando che polemiche e discussioni sono in realtà delle dinamiche che piacciono a tutti, lei compresa. Ma, ha voluto precisare “Quella di Morgan stasera è stata una scena gratuita e lui non era lucido. Fine”.

L’intervento di Milly Carlucci

In seguito alle parole espresse da Selvaggia Lucarelli ecco che la padrona di casa, ovvero Milly Carlucci, ha deciso di intervenire ma lo ha potuto fare per pochi secondi. La conduttrice infatti ha semplicemente affermato “Purtroppo dobbiamo chiudere la trasmissione o ci tolgono la linea, mi dispiace non poter approfondire una questione così importante”. Non vi è stato quindi nessun approfondimento su quanto accaduto tra la Lucarelli e Morgan in quanto, stando a quanto detto dalla presentatrice, non vi era il tempo per farlo. Quello che in molti adesso si stanno domandando è se l’argomento verrà affrontato nel corso della prossima puntata di Ballando con le stelle oppure se il prossimo sabato tutto riprenderà normalmente senza discutere di quanto accaduto ieri.