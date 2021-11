Antonino Spinalbese al veleno “Pensare prima di far nascere i figli, anche io …”

0 SHARES Condividi Tweet

Non si fa altro in questi giorni che parlare di Belen Rodriguez e del suo compagno ovvero Antonino Spinalbese. Qualche giorno fa si era diffusa la notizia secondo cui la nota showgirl Argentina ed il suo compagno potessero essere in crisi. In realtà non ci sono notizie ufficiali riguardo questa possibile crisi ma alcuni episodi accaduti proprio in questi giorni effettivamente hanno destato parecchi dubbi.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono davvero lasciati?

La situazione tra Antonino e Belen non è molto chiara ed in tanti non hanno ancora ben capito se effettivamente i due neo genitori stanno ancora insieme oppure si sono già lasciati. Ricordiamo che Antonino e Belén sono diventati lo scorso luglio genitori della piccola Luna Mari, ma dopo aver vissuto delle settimane piuttosto intense adesso pare che siano piuttosto distanti. Al momento non c’è stata alcuna conferma da parte dell’uno ne da parte dell’altra, ma ci sarebbero alcune indiscrezioni relative alla loro crisi di coppia.

Antonino risponde ad una fan che critica lui e Belen e la risposta lascia tutti senza parole

Inoltre, ci sarebbero anche alcuni inizi che sarebbero stati lanciati proprio dallo stesso Antonino attraverso il suo profilo Instagram. Quest’ultimo sembra che lo scorso sabato nello specifico abbia pubblicato una foto facendo intendere di stare trascorrendo un sabato sera da solo in compagnia soltanto di una bottiglia di vino. Ciò che ha colpito l’attenzione dei follower e del Popolo del web è stata la risposta che Antonino ha dato ad un fan che ha criticato sia lui che la stessa Belen Rodriguez. “Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo? Io vi metterei in galera”. Questo nello specifico quanto scritto dalla fan ed a lasciare davvero senza parole è stata la risposta di Antonino che ha scritto “Lo penso anche io”. Si tratta di una risposta che lascia parecchio dubbi ed effettivamente nessuno ha capito che cosa volesse dire. Ad ogni modo, questa non è l’unica volta che l’ex hair stylist rilascia delle dichiarazioni o fa qualcosa che desta parecchi dubbi e soprattutto lascia a interpretazioni differenti.

I movimenti strani di Antonino

Spinalbese effettivamente in queste settimane ha aumentato i dubbi circa la storia d’amore con Belen, nonostante comunque i due siano anche apparsi insieme in alcune occasioni in queste settimane soprattutto sul profilo di Belen. Ed ancora qualche giorno fa Antonino sempre sul suo profilo ha pubblicato una fotografia della sua bambina ripresa al suo fianco proprio nel seggiolino dell’auto e nella didascalia pare abbia scritto questa frase “Provate a dividerci”. Cosa avrà voluto dire anche in questo caso? Alcuni hanno supposto che sia stata una vera e propria frecciatina nei confronti di Belen, ma in realtà non ci sono conferme al riguardo. Intanto, alcune fonti ben certe hanno assicurato che da diverse settimane i due vivono in case separate. Che la love story piuttosto intensa e passionale sia ormai già finita?