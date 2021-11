Bianca Berlinguer una furia contro la figlia: “Imbecille, cretina, ti ammazzo con le mie mani”

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Berlinguer, giornalista e conduttrice di Carta Bianca l’abbiamo sempre vista composta e molto garbata ma, il programma di Italia 1, Le Iene è riuscita a trasformarla in una vera e propria furia. Vediamo cosa è accaduto.

Le Iene fanno uno scherzo a Bianca Berlinguer con la complicità della figlia

Le Iene hanno architettato uno scherzo ai danni di Bianca Berlinguer con la complicità della figlia 22enne, Giulia.

Hanno fatto credere alla giornalista di Cartabianca che la figlia avesse acquistato una patente falsa al costo di 3.000,00 euro. A far credere questo alla Berlinguer ci ha pensato Er Faina che si è finto procacciatore di patenti false.

Lo scherzo è andato in onda venerdì 12 novembre.

Dopo che Er Faina si è presentato a casa sua dicendo che avanzava dei soldi dalla figlia per una patente falsa, la Berlinguer ne ha dette di tuti i colori alla figlia che in quel momento non era in casa: “Io adesso l’ammazzo quando arriva in casa, porta via quella patente che non ha fatto l’esame”. E poi sempre peggio: “Questa imbecille ha dato dei soldi per una patente falsa, ora è nei guai fino al collo, siamo alla follia, è una cosa da pazzi”.

Appena la figlia è rientrata a casa l’ha aggredita dicendole: “Hai fatto una cosa illegale, sei perseguibile penalmente. Cretina, idiota che non sei altro“. E senza fermarsi un attimo ha anche aggiunto: “Cretina, imbecille che non sei altro”.

La Berlinguer era decisa a denunciare sia Er Faina che la figlia alle forze dell’ordine ma poi la Iena Sebastian Gazzarrini l’ha fermata le ha spiegato che si trattava di uno scherzo.

Mauro Corona è tornato a Carta Bianca

Bianca Berlinguer ha voluto, con tutte le sue forze, il ritorno di Mauro Corona a Carta Bianca e finalmente è riuscita nel suo intento. Ma agli occhi di tutti è apparso che Corona sia molto più calmo rispetto agli inizi. Infatti, qualche puntata fa ha detto: “Di Maio? Ha il carisma del bambino che farà carriera” oppure: “Il professor Barbero ha detto che le donne non riescono ad affermarsi perché non hanno la spavalderia? Mi meraviglio di questa sua affermazione, se le donne avessero lo spazio che meritano, vincerebbero 10-0 sugli uomini” e anche: “Le esultanze in Aula dopo l’affossamento del Ddl Zan? Un Parlamento dovrebbe comportarsi eticamente”.

Insomma, una serie di considerazioni molto calme e sempre mai fuori gli schemi come invece ci aveva abituati.