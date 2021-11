Ballando con le Stelle, la Lucarelli attacca Federico Fashion Style e lui fuori di sè: «Ma cosa vuoi da me?”

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata di ieri di Ballando con le stelle è stata ricca di liti e tensioni perché i ballerini hanno personalità molto forti e i giudici non sono da meno soprattutto quando si pensa a Selvaggia Lucarelli. Dopo la lite con Morgan, che è stata davvero molto accesa, la Lucarelli si è anche scontrata con Federico Fashion Style. Vediamo cosa i due si sono detti.

Federico Fashion Style si racconta nella clip, svelando tutto di sé stesso

Il tutto è iniziato con la clip che ha registrato Federico nella quale si è raccontato dicendo di sé stesso che ha sofferto molto e che è tanto fragile.

Federico Lauri, questo è il vero nome di Federico Fashion Style, nella clip di presentazione ha detto: «Ho imparato a gestire il mio essere così glamour».

E poi: «Quando ero bambino e andavamo alle festicciole i miei amici si presentavano con le tute io già allora mettevo le giacche con gli strass, per me era normale perchè io mi vedevo bene così». E poi ha anche svelato: «Ho imparato a non ascoltare, la gente al bar mi dice “guarda ‘sto gay” io non lo sento proprio».

E poi ha anche raccontato, commuovendosi: «Rimpiango di non essere mai uscito con i miei amici perchè ho sempre lavorato e mi sono sempre mantenuto da solo. Io oggi sono chi sognavo di essere».

E poi: “Per me è normale vestirmi in questo modo, per me è normale andare al bar vestito così e me ne frego dei commenti della gente”.

Federico Lauri ha poi anche aggiunto: “Io non penso che essere fashion sia qualcosa da legare alla sessualità. Per me nell’intimo uno è libero di fare ciò che vuole, andare a letto con uomini e donne”.

Dopo la clip, Selvaggia Lucarelli lo attacca

Terminata la clip, quando si è tornati in studio, Selvaggia Lucarelli ha attaccato Federico dicendogli che non credeva a ciò che lui aveva raccontato di sé stesso e lui, fuori di sì, le ha chiesto: «Quale è la parte che non ti convince della clip, io devo saperlo».

E la Lucarelli gli ha subito risposto: «Non credo tu sia così fragile. Io sento che tu sei ambizioso e arrogante e non così indifeso» ma Federico Lauri non ha accettato questa critica e le ha detto: “cosa volete sapere da me?” .

Poi anche Fabio Canino gli ha detto, sulla falsa riga di ciò che la Lucarelli aveva criticato: “Io nelle tue clip credo a metà. Io non credo che tu sia sincero. Non credo che tutto quello che tu abbia detto sia vero”.

E la Lucarelli: “Sono d’accordo con Fabio Canino, vedo genuinità in pista, trovata strada facendo, ma sento poca genuinità in quello che racconta Federico. Non mi convince la parta in cui si disegna fragile, non ha raccontato fino in fondo sè stesso”.