Verissimo, la Toffanin fa una domanda sbagliata a Tommaso Zorzi e lui la gela con la risposta, momenti di grande imbarazzo in studio

Ieri a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, sono andati ospiti Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani che, ormai, sono una coppia ufficializzata e hanno raccontato di sè stessi e del loro amore.

L’intervista è stata molto bella e i due ragazzi non hanno avuto remore a parlare della loro storia ma, ad un certo punto, la Toffanin ha rivolto a Zorzi una domanda che l’influencer non ha affatto gradito. Vediamo cosa è accaduto.

Silvia Toffanin fa a Tommaso Zorzi una domanda su Francesco Oppini e cala il gelo

Tommaso Zorzi che ha 26 anni è fidanzato con Tommaso Stanzani che di anni ne ha 19 anni e i due, insieme, sono andati da Silvia Toffanin per un’intervista doppia.

I due hanno detto: “Sì, siamo una coppia e siamo felici” e poi hanno continuato a parlare di loro e di come è iniziato il loro amore e Stanzani ha detto: “Una cosa totalmente inaspettata. Ma sono super contento. Io sono più riservato, ma come dice lui sarà l’unica intervista”, mentre Zorzi alla domanda della Toffanin: “Sei un po’ cambiato, quindi…”, ha risposto: “Il Dna resta quello, ma sì, mi sono calmato”.

Poi Tommaso Stanzani ha parlato di sé e del rapporto che ha con la sua famiglia e, in particolare con i suoi genitori e ha detto: “Ho un bel rapporto con i miei genitori, soprattutto con mia madre. Lei è molto contenta del mio amore: è stata la prima a sapere del mio orientamento. Glielo ho detto a 14 anni, quando ho avuto la mia prima cotta per un ragazzo. Lei mi ha sempre detto: Ricordati che i tuoi genitori mai ti tradiranno. Io ho genitori aperti e ho vissuto benissimo la mia adolescenza”.

Poi la padrona di casa ha chiesto a Tommaso Zorzi dei suoi rapporti attuali con Francesco Oppini e lui, che è diventato gelido all’improvviso, le ha risposto: “Bellissimo ricordo, non rinnego nulla … Ma ad oggi non c’è alcun rapporto, però. Non c’è astio né rancore ma non ci sentiamo da quest’estate. Sicuramente è una chiamata che devo fare. Non rinnego il bene. A volte i rapporti si congelano, comunque non ci parliamo oggi”.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani parlano della loro storia d’amore

Tommaso Zorzi, a proposito del suo amore per Stanzani ha detto: “Posso finalmente dire di essermi fidanzato con Tommy, sono felicissimo”.

E poi: “Questa sarà la prima e forse l’ultima intervista insieme, perché sono cose che è bello fare una volta sola”.

Tommaso Stanzani, invece, ha detto: “È stata una cosa totalmente inaspettata, sono super contento … Avevo un po’ paura per il fatto che lui fosse un personaggio tanto conosciuto. Un po’ di ansia c’era, ma appena l’ho visto si è subito presentato bene”.