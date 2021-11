“Ballando con le Stelle” rissa tra Morgan e la Lucarelli, lei “sei un disonesto” lui perde il controllo, interviene Matano arrabbiato e Morgan gli urla ”vergognati”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle che ha segnato il ritorno in pista di una emozionatissima Mietta che si è negativizzata dopo essere stata contagiata dal covid.

La puntata è stata ricca e bellissimo è stato lo spettacolo che ha offerto Massimo Ranieri con la sua strepitosa voce.

Il cantante napoletano si è impegnato con la Carlucci a tornare a Ballando ma nella veste di “ballerino per una notte”. Ma ciò che ieri ha contraddistinto la puntata sono stati i diversi scontri tra i giurati e i ballerini, in primis quello tra Selvaggia Lucarelli e Morgan. Vediamo cosa è accaduto.

Rissa verbale tra Selvaggia Lucarelli e Morgan

Ieri a Ballando con le stelle il pubblico, sia quello da casa che quello in sala ha assistito ad uno spettacolo bellissimo ma anche ad uno scontro molto acceso tra Morgan e Selvaggia Lucarelli.

Tutto è accaduto dopo che Morgan in pista ha ballato la samba e la presidente di giuria, Carloyn Smith lo ha giudicato così: “E’ stato grezzo, rozzo, la tua cultura voglio vederla anche nei passi. Voglio definizione” .

A Morgan questo giudizio non è andato giù e ha detto che tra ballerini di samba “nessuno storcerebbe il naso” e poi ha filosofeggiato tanto che la Smith gli ha detto: “Io non ho compreso? Forse te non hai compreso che qui io sono l’esperta di tecnica”.

Poi è toccato alla Lucarelli giudicarlo ed è andata giù pesante dicendo: “Mi sembrava un samba di una tribù amazzonica dopo che aveva ingoiato un rospo” e lui, senza perdere un attimo le ha risposto: “Ah quelli che frequenti tu”.

E lei: “Tu non sei la persona indicata a giudicare chi frequento io, è un autogol. C’è un progressivo svelamento, per 4 puntate ha fatto Biancaneve, disponibile, solare e finalmente viene fuori” e lui fuori di sè: “Mi stai dicendo che sono la strega? No, io sono i 7 nani perché erano la parte creativa” e poi dopo che si è reso conto che il pubblico era dalla sua parte ha incalzato: “Quelli che interrompono te piacciono molto, interrompere lei è gustoso, stiamo facendo spettacolo verbale” e la Lucarelli: “Sembriamo Travaglio e Renzi ieri a Otto e Mezzo” e lui, al veleno: “Ti piacerebbe essere là eh”.

Fino a quel momento la Carlucci non si è intromessa e la Lucarelli ha continuato: “Io credo che tu abbia fatto spettacolo per ballare il meno possibile, ti sei preso tempo per cazzeggiare. E aggiungo che questa narrazione di te euforica, non è assolutamente vera, non hai assolutamente un rapporto idilliaco con tutto l’entourage, sei capriccioso, pretenzioso e maleducato. Non mi piace la disonestà nel raccontarsi. Non sei inserito in questo contesto” e Morgan, che a quel punto ha perso il controllo, ha detto: “Disonesto non me lo dici, signorina. Disonesto no”.

Interviene Alberto Matano e Morgan lo zittisce

Mentre in studio c’era un gran confusione Alessandra Mussolini è andata ad abbracciare Morgan e la Lucarelli ha continuato: “stai al tuo posto e non esagerare, stai calmo” e lui: “sei completamente stonata e fuori tempo, non ha predisposizione per le materie ritmiche, non ditele niente che non capisce nulla di musica e danza, non ha la minima cognizione, per lei è arabo, è un’altra lingua, ci vuole l’interprete, per lei la danza è come il monolite delle scimmie di Stanley Kubrick”.

Poi è intervenuto un arrabbiato Alberto Matano che ha detto a Morgan di rispettare i ruoli e Morgan urlando gli ha risposto: “Ma giudici di che? Ma non vi vergognate a definirvi così?! Ma giurati di cosa? Non siete dei veri giudici! E’ uno show e quando uno dice una sciocchezza clamorosa, gli dico che ha sparato una ca**ata! Ma vergognatevi, vergognatevi!”.