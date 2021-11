Tina Cipollari al veleno sui social “Ogni tanto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne e tra i due è nato un forte sentimento che li ha portati nel maggio del 2005 a convolare a nozze. I due hanno avuto anche tre figli ma nonostante il loro amore avesse incantato tutti ecco che ad un certo punto è arrivata anche la separazione avvenuta nel marzo del 2018. Nelle ultime ore sono tornati ad essere protagonisti del gossip in seguito alla diffusione della notizia relativa ad un presunto ritorno di fiamma. Notizia che ha fatto molto arrabbiare la Cipollari che è subito intervenuta sui social.

Tina Cipollari e Kikò Nalli al centro del gossip

Tina Cipollari e Kikò Nalli sono tornati ad essere i protagonisti del gossip in seguito alla diffusione della notizia di un presunto ritorno di fiamma tra i due. La notizia in questione è stata diffusa dal magazine Nuovo nel quale è possibile leggere “Un incontro segreto quello di Tina Cipollari e del suo ex marito Kikò Nalli. C’è il sospetto che la coppia nasconda qualcosa, magari un clamoroso ritorno di fiamma. Nel momento in cui si sono accorti di essere nel mirino dei paparazzi, il parrucchiere dei vip e Tina si allontanano”.

La reazione di Tina Cipollari

Tali parole non sono assolutamente piaciute a Tina Cipollari che proprio alcune settimane fa durante una puntata di Uomini e Donne ha rivelato di avere un nuovo amore. L’opinionista ha infatti raccontato di essersi di nuovo fidanzata dopo la fine della sua storia d’amore con Vincenzo Ferrara. Ma non solo, l’opinionista in tale occasione ha anche voluto precisare che attualmente la sua vita sentimentale va benissimo. Non ha però voluto svelare nulla sul nuovo compagno lasciando tutti con la curiosità di sapere chi adesso occupa un posto speciale nel suo cuore.

Lo sfogo sui social

La notizia del presunto ritorno di fiamma ha fatto molto arrabbiare Tina Cipollari che ha subito voluto commentare scrivendo un lungo post di sfogo su Instagram. “Leggo con grande stupore queste notizie che nell’ultime ore stanno spopolando sul web e su qualche giornalino. È tutto spudoratamente falso”, queste le parole con cui la Cipollari ha iniziato il post. La donna ha voluto precisare che Kikò è il padre dei suoi figli e ogni giorno trascorrono del tempo insieme proprio per le esigenze e i bisogni dei figli. La Cipollari ha inoltre voluto precisare di avere un bel rapporto con l’ex marito e che per tale motivo può capitare di vederli insieme precisando inoltre “e quindi di essere pasto di quei giornali che devono riempire delle pagine vuote a qualsiasi costo”. Tina ha poi concluso “Ogni tanto se qualcuno facesse un passo indietro e si vergognasse sarebbe una bellissima svolta”.