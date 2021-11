Sonia Bruganelli, sui social reagisce alla notizia che il GF Vip 6 durerà fino a marzo 2022

0 SHARES Condividi Tweet

Sono già passati due mesi da quando il 13 settembre del 2021 su Canale 5 ha avuto inizio la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Un programma spesso al centro della polemica ma nonostante ciò molto seguito ed apprezzato dai telespettatori che puntata dopo puntata si appassionano sempre di più alle storie dei concorrenti. Ma, quando è prevista la fine del reality? In realtà i concorrenti non sanno ancora di far parte dell’ edizione più lunga della storia del Grande Fratello vip. Mentre invece le opinioniste dopo averlo scoperto hanno subito voluto commentare sui social. Ma, quali sono state le loro parole?

L’annuncio di Mediaset sul Grande Fratello Vip

Nelle scorse ore Mediaset ha annunciato che questa edizione del Grande Fratello Vip sarà la più lunga di sempre e verrà prolungata fino a marzo 2022. Le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno subito commentato sui social ma entrambe hanno mostrato una diversa reazione alla notizia. “GFVip sarà in onda fino a marzo 2022″, queste nello specifico le parole scritte dal direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri nel comunicato Mediaset diffuso nelle scorse ore. Comunicato nel quale è anche possibile leggere “Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l’edizione più lunga di sempre”. Non sono mancati i complimenti a Signorini per lo stile scelto per la conduzione del programma. Inoltre nel comunicato il direttore di Canale 5 ha voluto precisare che anche quest’anno questo si conferma come uno dei programmi più seguiti dai telespettatori.

La reazione di Adriana Volpe

Le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel corso di questi due mesi sono più volte state protagoniste di scontri dimostrando di avere un diverso carattere e un diverso modo di pensare. Anche in questa occasione le due donne hanno dimostrato di essere molto diverse. Ed infatti mentre una è apparsa contenta del prolungamento del programma l’altra ha dimostrato di esserlo di meno. Nello specifico Adriana Volpe ha condiviso una sua fotografia all’interno dello studio del GF Vip e a questa ha aggiunto come didascalia poche parole che lasciano però trasparire la sua felicità. “Sono davvero orgogliosa di far parte dell’edizione più lunga di sempre del Grande Fratello Vip”, queste le parole scritte dalla Volpe.

Le parole di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha invece condiviso uno scatto nel quale appare insieme ad Alfonso Signorini e Adriana Volpe e anche lei ha espresso il suo pensiero sul prolungamento del programma. A differenza della collega però la Bruganelli sembrerebbe essersi dimostrata un po’ meno entusiasta. “Non sarà troppo?”, queste nello specifico le sue parole.