GF Vip 6, Alex Belli furioso dopo la puntata: “L’unica persona che …”

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 è andata in onda nella serata di ieri, venerdì 12 novembre 2021. Proprio all’inizio della puntata i telespettatori hanno potuto assistere ad un nuovo duro scontro tra Soleil Sorge e Delia Duran, moglie di Alex Belli. Tale scontro non è assolutamente piaciuto all’attore che nelle ore successive si è poi sfogato con i coinquilini e con la stessa Soleil lasciando intendere che dietro alla moglie ci sarebbe qualcuno chiamato da lui ‘u pappace’. Secondo i telespettatori si tratterebbe proprio di Fabrizio Corona. Ma esattamente, cosa è successo?

Duro sfogo di Alex Belli dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Quanto accaduto ieri sera nello studio del Grande Fratello Vip non è assolutamente piaciuto all’attore Alex Belli che proprio dopo la puntata si è lasciato andare ad un duro e lungo sfogo. L’uomo non sembrerebbe avere capito, e nemmeno apprezzato, il comportamento della moglie Delia Duran e le parole da lei espresse nel corso del confronto con la bella Soleil Sorge. “Non è quella che io conosco. Di solito non si mette mai in competizione con le donne. Sta entrando in un trip sbagliato”, queste nello specifico le parole espresse da Alex Belli che ha poi voluto precisare “L’unica persona che le può far capire che sta sbagliando sono io. Fuori lei ha ‘u pappace’, sì, ‘u pappace’ e più forte di questo ‘u pappace’ ci sono soltanto io. Perché Delia fa così? Ti spiego, perché a volere queste scenate è ‘u Papa”.

Lungo confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge

Durante il lungo confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge sembrerebbe essere venuto fuori anche se indirettamente, il nome di Fabrizio Corona. Belli infatti ha parlato di un certo ‘Ciccio Pasticcio’ ma questo sarebbe proprio il soprannome dato da lui stesso alcune settimane fa a Corona. “Qui dietro c’è qualcuno sono sicuro. Sole non ti incespugliare su questa cosa che sappiamo chi c’è dietro. Qui si tratta anche di Ciccio Pasticcio”, ha dichiarato Alex Belli. Ma la reazione di Soleil non si è fatta attendere.

La replica di Soleil alle parole di Belli

Soleil Sorge ha subito risposto a Belli sottolineando che tale ‘Ciccio Pasticcio’ in realtà era anche un suo amico. Belli ha poi continuato il suo lungo sfogo parlando sempre della moglie e affermando che tutto questo gioco a lui non piace. Molto dure le sue parole nei confronti di Delia e di quanto accaduto. “Lei mi conosce, vuoi far spettacolo va bene ma che spettacolo di m***a è quello? Io non faccio ste cavolate. Va bene l’ho detto ciao. Quella roba non mi rappresenta”, ha continuato Alex Belli sottolineando inoltre che questo tipo di spettacolo non lo rappresenta e lo dirà a tutti, soprattutto alla moglie. Belli ha poi concluso “Ma ti pare che devo vedere che dice in tv che è una pantera sudamericana?! Non mi è piaciuto nulla. Sono incavolato nero dico sul serio”. Come reagirà Delia Duran alle parole del marito?