La vita in diretta, Alberto Matano fa una domanda ad Andrea Iannone che gli risponde a tono, momenti di imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Una delle coppie più discusse, e spesso al centro del gossip, di questa nuova edizione di Ballando con le stelle è quella formata da Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Già prima dell’inizio del noto programma di Rai 1 i due erano finiti al centro dell’attenzione mediatica in seguito alla diffusione di un gossip secondo il quale tra i due vi fosse più di una semplice amicizia. Iannone e la Lando non hanno mai commentato la notizia ma ecco che proprio nelle scorse ore il noto pilota di MotoGP ha trovato l’occasione per farlo. Quali sono state le sue parole?

Intesa speciale tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando?

Ballando con le stelle ha avuto inizio poche settimane fa, ma già qualche giorno prima a finire al centro dell’attenzione mediatica erano stati il noto pilota di MotoGP Andrea Iannone e la ballerina Lucrezia Lando. Secondo il gossip infatti tra l’insegnante e l’allievo sembrerebbe essere nata più che una bella amicizia ma un vero e proprio feeling ed una sintonia tale da far pensare ad altro. I diretti interessati settimana dopo settimana si sono esibiti all’interno del programma condotto da Milly Carlucci ma non hanno mai risposto a tale gossip. Nelle scorse ore però ad esprimersi sulla questione è stato proprio Andrea Iannone, e lo ha fatto a La Vita in diretta.

Le parole di Andrea Iannone

Durante il suo intervento nella trasmissione condotta da Alberto Matano ovvero ‘La vita in diretta’ ecco che Iannone ha risposto al gossip di cui è protagonista da qualche settimana e che coinvolge anche la ballerina Lucrezia Lando. Nello specifico Matano ha chiesto al pilota se tra lui e la sua insegnante di danza fosse nato davvero un bel feeling. Ed è stato a tale domanda che l’uomo ha risposto “Come no, ci stiamo sposando, pensa un po’… abbiamo il matrimonio in vista, figli…anzi è già incinta!”. Un modo simpatico, quello di Iannone, per smentire qualsiasi gossip.

Il loro futuro a Ballando con le stelle

Ma, quale sarà il loro futuro a Ballando con le stelle? Riusciranno a proseguire la gara oppure nel corso della prossima puntata, in onda proprio questa sera, saranno a rischio eliminazione? Iannone e la Lando nel corso delle settimane hanno rischiato più volte di essere eliminati. Ma a far pensare che forse potrebbero non riuscire a proseguire la gara sono anche le attuali condizioni fisiche del pilota che a causa di alcuni recenti infortuni non sembrerebbe essere in gran forma.