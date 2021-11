Antonino Spinalbanese durissimo sui social, posta una foto e scrive un messaggio che fa pensare alla crisi con Belen

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si trovano ormai da diverse settimane al centro del gossip. Sembrerebbe infatti che tra i due sia in corso una profonda crisi di coppia nonostante il grande momento di gioia vissuto solo cinque mesi fa con l’arrivo della loro bambina, la piccola Luna Marì. E proprio nelle scorse ore il ragazzo ha condiviso su Instagram uno scatto molto particolare in compagnia della sua bambina accompagnato da poche semplici parole che però stanno facendo molto discutere.

Il post sui social di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese ha condiviso nelle scorse ore su Instagram una bella fotografia in compagnia della sua bambina, la piccola Luna Marì, nata dall’amore con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Nello scatto in questione è possibile notare il giovane in macchina e al suo fianco, nell’ovetto, la sua bambina che mentre dorme tiene la mano al suo papà. Uno scatto molto bello, ma soprattutto molto tenero, accompagnato da poche parole. Ovvero “Provate a dividerci”. La foto in questione è sicuramente molto bella ed è tanto piaciuta ai followers ma allo stesso tempo le parole scritte come didascalia hanno fatto nascere ancora più dubbi su quanto stia realmente accadendo all’interno della coppia.

L’amore tra Belen e Antonino Spinalbese

Quello tra Belen e Antonino è stato un amore grande e travolgente nato ad Ibiza nell’estate del 2020 e che a soli un mese dal loro incontro li ha portati alla convivenza e alla ricerca di un figlio. Infatti la showgirl è subito rimasta incinta di un bambino che però la coppia purtroppo ha perso poco dopo. In seguito a tale dramma però Belen e Antonino sono tornati a sorridere con l’arrivo della loro bambina, la piccola Luna Marì. Tutto sembrava andare per il verso giusto e la coppia si è più volte mostrata sui social sorridente e innamorata. All’improvviso però, a soli cinque mesi dalla nascita della loro piccola, tutto sembrerebbe essere cambiato anche se non è ancora arrivata alcuna ufficiale conferma da entrambe le parti.

La presunta crisi

Nonostante la grande gioia iniziale e nonostante la grande passione che li ha uniti fin da subito ecco che oggi qualcosa sembrerebbe essere cambiata all’interno della coppia. Ormai da diverse settimane si parla di crisi e l’assenza di Spinalbese a diverse importanti occasioni della famiglia Rodriguez ha fatto pensare che forse, nonostante il recente weekend romantico a Parigi che la coppia si è concessa, tra i due sia in corso una vera profonda crisi.