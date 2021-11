Amici, Zerbi al veleno contro Anna Pettinelli, lei urlando gli dice: “Cosa vuoi dalla vita mia?” e lui controbatte …

0 SHARES Condividi Tweet

Ad Amici i professori si scontrano tra di loro più dei ragazzi. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono quelli che vanno più allo scontro, seguiti a ruota da Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Ma ieri a scontrarsi in modo feroce sono stati proprio Zerbi con la Pettinelli. Vediamo cosa è accaduto.

Rudy Zerbi ad Anna Pettinelli: “Fai delle considerazioni superficiali”

Dopo che Anna Pettinelli, qualche giorno fa, ha mandato, come sempre, la busta rossa a LDA per fargli sapere che era di nuovo in sfida accusandolo, come al solito, di essere troppo banale nei testi delle sue canzoni e di usare sempre troppo le parole “cuore “ e “amore”.

La Pettinelli gli ha scritto così: “ Dal punto di vista della scrittura è ancora all’asilo. La sagra della banalità, è ora di cambiare e per questo ho deciso di mettere nuovamente in sfida LDA”.

Il ragazzo si era anche sfogato con Maria De Filippi e le aveva detto: “Non ne posso più, la prossima volta vengo io in puntata con la felpa rossa con scritto ‘sfida’. Tutte le volte. In questo momento, io sono senza parole. Mi vuole fuori a tutti i costi. Basta, ho il letto pieno di buste rosse della Pettinelli, cioè due sfide di fila”.

Rudy Zerbi ha reagito e ha telefonato alla Pettinelli avendo di fronte LDA che ha ascoltato tutta la conversazione. La chiacchierata tra Zerbi e la Pettinelli moto presto è diventata una vera e propria lite.

Zerbi le ha detto: “ Temo che tu abbia fatto in modo superficiale delle considerazioni” e la Pettinelli, fuori di sè dalla rabbia, gli ha risposto: “Ma cosa c’entri tu? Non devi discutere con me. Che cosa stai cercando da me?” urlando. A quel punto Zerbi ha detto: “Se è possibile parlarti ok sennò metto giù”. Zerbi ha contestato la Pettinelli dicendole che le parole della canzone della sfidante di LDA sono certamente peggio di quelle del suo allievo e la Pettinelli, a quel punto, fuori di sè gli ha detto: “Cosa vuoi dalla vita mia?”

Anna Pettinelli, che non intendeva sentirsi rimproverata dal collega, urlava: “Che paura hai? Cosa vuoi dalla vita mia? Non hai argomenti”.

La reazione di LDA

LDA che era presente a quella conversazione telefonica fuori controllo, ha commentato così con Rudy Zerbi: “Sono senza parole”.

Rudy Zerbi, che non ha certo usato toni più urbani di quelli usati dalla Pettinelli nei confronti della collega, ha anche chiesto scusa al figlio di Gigi D’Alessio per averlo messo in mezzo a quella lite telefonica e il ragazzo gli ha risposto: “Non ho nulla da dire. Sono senza parole”.