Valerio Staffelli una furia contro Ambra Angiolini: “Credevo che lei …”

Dopo tutto il clamore scaturito dalla consegna da parte di Valerio Staffelli, quale inviato di Striscia la notizia del Tapiro d’oro ad Ambra per la fine della sua storia con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ora a parlare è proprio lui, Valerio Staffelli che ha picchiato duro su come Ambra si è comportata.

Valerio Staffelli su Ambra: “Credevo di conoscerla e ci sono rimasto male”

Dopo la consegna del Tapiro d’oro ad Ambra per la storia d’amore finita, pare per un tradimento, con Massimiliano Allegri, in tanti si sono rivoltati contro Valerio Staffelli e Vanessa Incontrada, che in studio, da dietro il bancone di Striscia era apparsa molto divertita per quel filmato della consegna del Tapiro e che, alla fine del filmato, aveva anche mandato i saluti ad Allegri.

Sia Staffelli che la Incontrada sono stati minacciati di morte e allora Staffelli ha attaccato Ambra e ha detto così in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: “I video sono chiari. Quando le ho consegnato il tapiro non volevo certo infierire su di lei per un amore finito… Ne parlavano tutti i giornali, volevo solo che raccontasse, se ne aveva voglia, com’erano andate le cose. Lei è stata al gioco, abbiamo riso e scherzato. S’è raccomandata di non alterare le sue parole con battute fuori campo, e così è stato. Peccato che invece sia stato montato un caso”.

E poi l’inviato storico di Striscia la notizia, ha anche aggiunto: “Conosco Ambra, o credevo di conoscerla e ci sono rimasto male”.

Vanessa Incontrada ha chiamato Ambra per chiarirsi

Poi Staffelli ha anche spiegato che, dopo tutto il polverone che si è alzato per la consegna del Tapiro, Vanessa Incontrada ha chiamato Ambra per chiarirsi e ha detto così: “Il mattino dopo Ambra si era chiarita con Vanessa Incontrada avrebbe potuto raffreddare gli animi, dire nel suo programma radio che non c’erano stati inseguimenti o violenza, così avremmo evitato le minacce di morte a me, Vanessa e i nostri figli. Non lo ha fatto e mi ha proprio deluso”.

Dopo che Striscia aveva evidenziato come il post di condanna della figlia di Ambra, Jolanda fosse stato architettato dalla agenzia che segue Ambra, l’attrice sui social ha scritto così:

“Non ho cercato questa situazione e la visibilità che ne deriva. Ho imparato che si può stare zitti”.

Dunque, Staffelli è rimasto molto male del comportamento di Ambra e i due, pare, che fino ad oggi non si siano chiariti.