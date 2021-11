La vita in diretta, Anna Pettinelli su Maria De Filippi: “Lei lo sa che vedo Ballando”, la reazione di Milly Carlucci lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri a La vita in diretta è andata Anna Pettinelli che spesso è nel salotto di Alberto Matano come opinionista. Ieri la Pettinelli ha rivelato che il sabato sera segue La vita in diretta piuttosto che la trasmissione che va in onda su canale 5 che, fino a sabato scorso, è stata Tu si que vales, il programma di Maria De Filippi.

Anna Pettinelli: “Vedo Ballando con le stelle e Maria De Filippi lo sa”

Ieri Anna Pettinelli era ospite, come spesso accade, nel salotto de La vita in diretta e Alberto Matano, scherzando, l’ha definita “un’intrusa” visto che si parlava di Ballando con le stelle.

Ma la Pettinelli, pur stando al gioco, ha spiegato che lei vede Ballando e allora è intervenuto Ivan Zazzaroni che le ha chiesto in tono simpaticamente provocatorio: “Maria De Filippi lo sa?” .

A quel punto è intervenuta Carolyn Smith che ha svelato di Maria De Filippi: “Segue anche lei Ballando con le stelle!”.

La reazione di Milly Carlucci

Durante questo siparietto molto disteso e allegro era in collegamento, come ogni venerdì pomeriggio, Milly Carlucci che dallo studio di Ballando ascoltava tutto quello che gli ospiti di Alberto Matano si stavano dicendo. Quando ha sentito che sia la Pettinelli che la De Filippi, il sabato sera, guardano Ballando con le stelle non ha detto nulla ma ha riso soddisfatta e la sua reazione è valsa più di mille parole.

Ieri in studio da Alberto Matano, oltre la Pettinelli c’era anche Sabrina Salerno che si è un po’ pizzicata con l’insegnante di canto di Amici.

La Pettinelli, quando ha giudicato Sabrina Salerno le ha dato della piagnona ma la Salerno non ha accettato questa definizione e le ha risposto a tono dicendo: “Piagnona un corno! È una cosa che io detesto e infatti me ne volevo andare… Milly lo sa e può confermare che il fatto di aprirmi per me è faticosissimo.”

E poi Sabrina Salerno ha detto ad Alberto Matano: “È un programma in cui ti metti a nudo, io la terza puntata ho avuto una crisi, ho incolpato Samuel e volevo andare via…ora è arrivato il momento di essere sè stessi ma non è facile a volte la commozione mi prende e mi dà anche fastidio.” E, infine ha svelato: “Vado a letto con il corpo a pezzi”.