Antonella Clerici durissima contro un cantante famosissimo: “Mi ha detto

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici, amatissima conduttrice Rai, è una persona molto vera e di questa sua sincerità ha fatta una bandiera. Tutti i suoi telespettatori e i suoi follower sanno che la Clerici è diretta e non si nasconde mai dietro false o ambigue dichiarazioni ma va dritta la punto.

La Clerici ha rilasciato una lunga intervista al Corriera della Sera dove ha anche detto cosa pensa dell’ambiente lavorativo in cui lavora. Vediamo come si è espressa.

Antonella Clerici contri i colleghi

Antonella Clerici, che è in televisione da più di 35 anni, ha 57 anni e ha deciso di farsi intervistare dal Corriere della sera.

Innanzitutto ha detto che “ … la tv è un mondo molto competitivo”. E per tutelarsi ha preso una decisione: “Io ho trovato un sistema: non frequento l’ambiente, così non si alimentano rivalità e pettegolezzi. Io uscivo con Fabrizio (Frizzi), vedo Carlo (Conti), sento Paolo (Bonolis). Ho degli amici, ma ho imparato che se frequenti questo ambiente finisci per vedere sempre le stesse persone e parlare solo e sempre di tv, cosa che mi annoia molto visto che ne faccio già abbastanza. Invece, mi interessa parlare con persone che mi possano arricchire con altri argomenti”.

La Clerici ha poi precisato che quando lavora non le piace essere assecondata a tutti i costi, infatti, ha detto: “Non ho dei lacchè, ho autori, ho persone di mia fiducia che mi dicono sempre quello che pensano. Anzi a volte pure troppo duramente”.

E poi, contro alcuni colleghi, ha detto: “Non ho un grande ego, mentre vedo tanti colleghi che nei posti pubblici amano mettersi in mostra. Io al contrario vorrei sparire. Il mio ego si esprime solo sul palco, lì sento che devo tirare fuori la mia personalità. Di mio sono umile”.

Antonella Clerici, che negli anni ha condotto tantissimi programmi quali il Treno dei desideri, Ti lascio una canzone, La prova del cuoco prima, È sempre mezzogiorno!, ha detto a proposito della conduzione al Festival di Sanremo: “ Sai che tutta Italia ti sta guardano e giudicando, anche se hai un bruscolino nell’occhio. Ho fatto programmi più complicati, ma al Festival sei al centro del mondo: se ti va bene è la soddisfazione massima della tua carriera; se ti va male può affossarti”.

Antonella Clerici parla di un cantante ma non fa il nome

Antonella Clerici ha fatto una rivelazione su un cantante di cui, però, non vuole fare il nome: “Dopo il Festival di Bonolis che aveva avuto un risultato clamoroso, nessuno credeva in me. So di un cantante di cui non dirò mai il nome che disse che io sapevo troppo di sugo, non capendo che proprio quella era la mia forza…”.

Poi la Clerici ha spiegato perchè Bonolis incassò il doppio di lei per la conduzione de Il festival di Sanremo: “Non era una questione uomo-donna ma Mediaset-Rai, questa è la verità. Paolo arrivava da lì, a Mediaset hanno guadagni che noi ci scordiamo, il rapporto è 1 a 10; chi fa la tv pubblica sa che a parità di esposizione e popolarità guadagna sempre molto meno. A Mediaset Maria (De Filippi) è una donna ed è una colonna. Nella tv, non tanto a livello dirigenziale, ma di conduzione, le donne contano”.

Pii ha rivelato un suo errore e a proposito del programma Senza parole: “Ecco lì non ho dato ascolto a Marco Bassetti che mi diceva che bisognava registrarlo, invece io mi ero intestardita per la diretta, ma solo dopo ho capito che c’erano dei tempi morti infiniti”.

E, ancora: “I programmi emotional vanno registrati, perché le emozioni non escono a comando, può passare del tempo e il montaggio ti aiuta a eliminare i buchi di racconto. Io sono una fanatica della diretta, ma ci sono programmi che meritano una cura particolare e vanno necessariamente registrati”.