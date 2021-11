Maurizio Costanzo senza mezzi termini su Fiorello assente al Festival di Sanremo: “Non vi dimenticate che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo è un grandissimo amico di Fiorello e, pare, che nel momento più buio della vita di Fiorello, quello in cui era caduto nel vortice delle droghe, sia stato proprio il marito di Maria De Filippi a salvarlo tirandolo fuori e, dunque, a salvarlo.

I due sono legatissimi e per Costanzo avere da lui Fiorello in trasmissione è sempre come ospitare un grande amico. In questi giorni è girata la voce che Fiorello abbia rifiutato di salire sul palco dell’Ariston, per il terzo anno consecutivo, per condurre il Festival di Sanremo insieme ad Amadeus e Costanzo ha spiegato il motivo. Vediamo cosa ha detto.

Maurizio Costanzo spiega perché Fiorello non ci sarà al Festival di Sanremo

Maurizio Costanzo ha detto che Fiorello non ci sarà al “Festival di Sanremo 2022 perché non voleva essere ripetitivo”.

Fiorello ha, dunque, preso la decisone anche se per tanti mesi sia Amadeus che il pubblico affezionato al grandissimo showman hanno sperato che lui dicesse di sì. Infatti, è proprio grazie alla complicità che c’è tra Amadeus e Fiorello che l’anno scorso il risultato portata a casa, nonostante la pandemia e l’assenza di pubblico sia stato comunque buono. Entrambi si sono fatti forza e coraggio per affrontare le serate del Festival di Sanremo senza pubblico, situazione a tratti surreale e, comunque, dolorosissima perché specchio di un momento storico mondiale difficilissimo dal quale, purtroppo, non siano ancora usciti.

Maurizio Costanzo, che cura una rubrica all’interno del settimanale Nuovo nella quale parla con i telespettatori che gli pongono domande su personaggi della tv e su trasmissioni televisive, ha detto: “Fiorello è uno che non vuole rischiare di diventare banale e ripetitivo, la Rai troverà un altro al suo posto.

E poi ha anche aggiunto: “Non dobbiamo dimenticare una cosa … lui è stato lontano per anni dalla tv generalista”.

Nel frattempo, Amadeus sta andando avanti con il suo lavoro anche se, certamente sentirà la mancanza della sua spalla e del suo amico. Il 25 dicembre ci sarà la finale la finale dei giovani e in quella data si saprà chi salirà sul palco più ambito dai cantanti.

Fiorello sì o no al Festival di Sanremo

A rivelare che Fiorello non ci sarà al Festival di Sanremo è stato TPI che ha riportato ciò che gli ha detto una fonte attendibile: “Tutti danno la sua presenza come sicura: ma non è così, niente è ancora certo».

Forse Fiorello andrà solo in una puntata come ospite speciale. Tanta è ancora l’incertezza sulla sua presenza e i due diretti interessati non si stanno per nulla sbilanciando.