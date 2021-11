Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli una furia contro Morgan: “Dietro le quinte lui …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato sera durante la puntata di Ballando con le stelle ci sono state diverse liti tutte molto accese ma certamente quella che ha superato tutte è stata la discussione, dai toni durissimi, tra Selvaggia Lucarelli e Morgan che se ne sono detti di tutti i colori.

La lite tra Selvaggia Lucarelli e Morgan

Tutto è iniziato dopo l’esibizione di Morgan con la sua insegnante Alessandra Tripoli che non è piaciuta alla Lucarelli che ha commentato dicendo che sembrava il ballo di una tribù e Morgan le ha risposto: «Come quelli che frequenti tu».

La Lucarelli ha controbattuto: «Tu non sei indicato per giudicare chi frequento io, visto che mi hai frequentata. Il tuo è un autogol».

E Morgan: «Nonostante quello che dice, ritengo che Selvaggia Lucarelli sia intelligente. È solo chiusa dentro l’idea del giudice» ma la Lucarelli non ha esitato un attimo a rispondere: «Stai al tuo posto non devi giudicare me».

Poi Morgan le ha detto che non sa nulla di musica ed è stonata e lei: «Come lo sai? Sono intonatissima».

Poi la Lucarelli ha anche aggiunto: « … hai cazzeggiato per non ballare, hai una reazione euforica, sei capriccioso come sempre, pretenzioso e maleducato, non piace la tua disonestà nel racconto». Ma lui, alla parola disonestà, è andato su tutte le furie: «disonestà è una parola brutta».

Quando poi Morgan è stato invitato da Alberto Matano a rispettare il ruolo di giudici ha detto: «Ma quali giurati, non siete dei magistrati. È uno show. Se spari una cazzata te lo faccio notare. Giudici di cosa? Vergognatevi. La vostra è un’opinione non è un giudizio».

Dietro le quinte è accaduto di tutto

Dietro le quinte pare che Morgan abbia offeso pesantemente la Lucarelli che ha scritto sui social: “Le cose non sono andate affatto come raccontate. Morgan, mentre ero in onda, dopo la sua esibizione davanti a molte persone dietro le quinte ha detto cose molte gravi, di quelle che ovviamente si dicono solo a una donna. Attendo le sue scuse e le attendo pubblicamente.”

Poi, quando a fine serata Milly Carlucci ha invitato alla calma, la Lucarelli ha detto: «Non mi va di fare finta di niente, si trattava di difendere i principi di educazione e di rispetto. Si è trattato di una scena gratuita con una persona non lucida».

Poi, sui social, Morgan ha scritto: “Selvaggia, io stavo giocando stasera con te, non c’era la minima intenzione né di offesa né di aggressione. Anzi, pensavo saresti stata al gioco, sapendoti capace di volare alto. Mi hai frainteso, mi dispiace, io avevo intenzioni del tutto teatrali, nel gioco delle parti di uno spettacolo improvvisato che siamo perfettamente in grado di fare andare dove vogliamo. Se ti inca**i mi dispiace sul serio. Se vuoi parliamone a voce”.

E lei gli ha risposto: “Caro Morgano io non recito, e ancor più non recito con copione e ruoli decisi da te, in uno stato di scarsa lucidità … Non mi faccio usare e, come dicevo ieri sera, non amo la disonestà. La disonestà di chi cerca sempre il colpevole dei suoi casini fuori da sè e, s’è possibile, ti ci trascina dentro.”

E poi ha aggiunto: “Come al solito c’è chi ama sabotare se stesso, e mentre lo fa, sistematicamente, tira fuori la sua incurabile sindrome rancorosa del beneficato. Le persone a cui far pagare i propri fallimenti sono inevitabilmente quelle che hanno più provato a consigliarlo e sostenerlo”.

E, infine su Morgan ha detto: “Dietro le quinte ha detto cose molto gravi, di quelle che ovviamente si dicono solo a una donna. Attendo le sue scuse, e le attendo pubblicamente“.