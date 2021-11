Verissimo, Barbara Palombelli a Rita Dalla Chiesa: “Vieni a trovarmi a Forum” e la Dalla Chiesa risponde un secco “No”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin è andata Rita Dalla Chiesa che si è tanto raccontata svelando anche quanti dolori ha avuto nella sua vita e dichiarando di essere anche un po’ stanca di soffrire in quel modo.

Poi, durante l’intervista, la Toffanin ha mandato in onda un video messaggio della Palombelli che da diversi anni presenta Forum al posto di Rita Dalla Chiesa. Vediamo cosa è accaduto.

Barbara Palombelli dice a Rita Dalla Chiesa “Vieni a trovarmi a Forum”

Ieri, durante l’intervista a Rita Dalla Chiesa, Silvia Toffanin ha mandato in onda un video messaggio di Barbara Palombelli che ha sostituito da diversi anni la Dalla Chiesa alla conduzione di Forum.

Barbara Palombelli, nel video messaggio, ha detto così: “Ciao Rita, io sono in questo studio che è ancora il tuo. Stai tranquilla, non ho toccato niente”.

E poi: “Noi ti vogliamo qui. Dai, torna a trovarci!”.

Ma Rita Dalla Chiesa è stata ferma nel suo no e ha risposto così al quell’invito: “Non riesco ancora a guardare Forum”. E poi ha aggiunto: “Se mi capita in video, cambio canale immediatamente. Non ce la faccio. E’ stato uno ha tanti grandi amori nella vita. Nel lavoro, il mio grande amore è stato Forum”.

Rita Dalla Chiesa ha condotto Forum per 20 anni e il suo cuore lo ha lasciato in quello studio.

Rita Dalla Chiesa parla di dolori grandissimi della sua vita

L’ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi ha poi detto che un altro grandissimo dolore della sua vita è stata la morte della mamma che l’ha lasciata quando aveva solo 52 anni a causa di un infarto: “Parlo molto poco di mia mamma, anzi quasi mai. Non ne parlo perché non ce la faccio.

E poi, inevitabilmente, ha parlato di Fabrizio Frizzi: “Manca a tutta Italia. Era una figura educata della televisione, una figura perbene, piena di valori. Era una persona simpatica, buona. Credo di essere stata molto fortunata ad avere passato sedici anni della mia vita con lui” .

E poi ha anche aggiunto in occasione di un’altra intervista rilasciata qualche tempo fa: “Io credo che lui mi abbia salvato la vita, lo dico seriamente. La sua allegria, il suo acchiapparmi per i capelli, le sue telefonate notturne, sono il tuo amico della notte, mi diceva. Ha saputo calmare e mandare via le tante ombre che avevo dentro di me, con la sua positività, con la sua profondità”.