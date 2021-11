Domenica In, Arisa difende la Lucarelli ma la Venier la gela, momenti di imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In, come al solito condotta da Mara Venier. La Venier, ogni domenica dedica uno spazio del programma ai commenti su Ballando con le stelle andato in onda il sabato precedente con ospiti in studio e altri collegati. Ieri, Arisa in studio da Mara Venier ha provato a difendere Selvaggia Lucarelli per la lite con Morgan ma Mara Venier l’ha gelata con il suo commento. Vediamo cosa è accaduto.

Mara Venier commenta il rapporto tra Arisa e il maestro Vito Coppola

Ieri a Domenica In si è parlato di Ballando con le Stelle e della lite dai toni molto accesi tra Morgan e Selvaggia Lucarelli.

Però Mara Venier ha anche parlato del feeling che c’è tra Arisa e il suo maestro Vito Coppola e ha mandato in onda dei filmati su di loro. Quando, però, è tornata in studio ha detto: “A loro non frega nulla del filmato, non l’hanno manco guardato”.

E poi: “Si guardano in continuazione, sorridono… poi lui ti guarda con uno sguardo così profondo”. Ma Arisa è sembrato non volerne parlare e allora la Venier ha continuato: “Stai bene adesso eh, ti vedo bene sei felice”.

Arisa difende Selvaggia Lucarelli nella lite con Morgan ma Mara Venier la gela

In studio si è poi parlato della lite tra Morgan e la Lucarelli che Arisa ha commentato così: “Io voglio molto bene a Marco però bisogna anche essere rispettosi dei ruoli. In Italia abbiamo sempre la tendenza a non rispettare niente, non ci va mai bene nulla e mettiamo sempre in dubbio il ruolo degli altri. Sarebbe meglio attenersi alle regole, a volte”. E poi ha continuato: “Morgan non è male a ballare, Selvaggia Lucarelli, a volte si esprime in modo tagliente e pungente ma è il suo ruolo. Io avrei dei proverbi tipo: ‘paese che vai usanza che trovi’”.

Ma Mara Venier, sbilanciandosi contro la Lucarelli, ha detto: “e poi c’è anche quello che è mio e fa ‘dalle e dalle poi si spezza pure u metall…”.

Mara Venier ha poi parlato anche di Gianpiero Galeazzi e lo ha voluto ricordare dicendo: “Lui avrebbe voluto essere ricordato con il sorriso ed è quello che cercheremo di fare oggi, anche se ora facciamo tutti fatica».

E poi, ancora: «Tanti di noi hanno perso un grande amico, io ho perso Bisteccone mio. Avevamo un’amicizia fortissima, che è andata avanti fino ad oggi e durerà per sempre … Io l’ho portato dallo sport a Domenica In, dicevamo sempre che l’ho ‘rovinato’ e che l’ho fatto ingrassare».