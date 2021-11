Selvaggia Lucarelli-Morgan lite, Ivan Zazzaroni “Lei non ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lo scorso sabato è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle ed è accaduto praticamente di tutto. Nello specifico c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Selvaggia Lucarelli e Morgan che ha lasciato tutti i presenti ed anche i telespettatori davvero senza parole. Di questo scontro ne ha parlato un altro giudice del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ivan Zazzaroni. Quest’ultimo è stato ospite nella puntata di Storie italiane andata in onda oggi lunedì 15 novembre 2021, seppur in collegamento e spronato dalla padrona di casa, Eleonora Daniele sembra aver voluto dire la sua al riguardo. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo un pò di chiarezza.

Storie Italiane, Ivan Zazzaroni in collegamento con lo studio

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata andata in onda oggi, del programma di Eleonora Daniele sembra che il giudice di Ballando con le stelle abbia parlato anche di quanto accaduto lo scorso sabato sera. Ricordiamo che ad un certo punto della puntata, ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra Selvaggia Lucarelli e Morgan. Ivan Zazzaroni, quindi, spronato dalla conduttrice avrebbe detto la sua al riguardo.

Le parole di Ivan Zazzaroni sullo scontro tra Selvaggia e Morgan

“Lei è una che ha un ruolo di questo tipo, accetta anche un contradditorio molto forte e non ha paura di questo genere di interlocuzione“. Queste le parole su Selvaggia, aggiungendo anche di essere comunque dalla sua parte e non dalla parte di Morgan. Anche la conduttrice Eleonora Daniele sembra essersi schierata dalla parte della Lucarelli dicendo “Quello che mi sento di dire io è solidarietà a Selvaggia“. Poi al termine del collegamento con Zazzaroni, sembra che la conduttrice abbia fatto intendere che di questo argomento se ne continuerà a parlare anche nella puntata che andrà in onda domani. “Ne parleremo bene nella puntata di Storie italiane di domani”.

Morgan intanto ha chiesto scusa a Selvaggia, ma lei ha rimandato le scuse al mittente

Nel frattempo, dopo la messa in onda della puntata di Ballando, sembra che Morgan abbia fatto le sue scuse a Selvaggia ma quest’ultima pare non le abbia accettate. Nello specifico la Lucarelli avrebbe pubblicato sul suo profilo ciò che Morgan le ha scritto e poi avrebbe detto la sua al riguardo. Chi lo sa, magari i due continueranno a scontrarsi nel corso della prossima puntata di Ballando con le stelle.