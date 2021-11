Vittorio Feltri nella bufera, fa un commento pungente sulla morte di Giampiero Galeazzi e il web lo massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo Vittorio Feltri per essere un noto politico, opinionista e direttore di vari quotidiani. Ad ogni modo, molto spesso è presente in vari programmi televisivi, dove alla fine finisce per litigare con altri ospiti e personaggi noti del mondo dello spettacolo. Le sue parole spesso risultano pungenti e danno adito a polemiche infinite, anche sui social network. Proprio in questi giorni, sembra che Feltri abbia parlato di Gian Piero Galeazzi, lo storico giornalista sportivo che purtroppo è deceduto lo scorso 12 novembre, a causa del diabete. Tutto il mondo dello sport e dello spettacolo ha voluto ricordare il giornalista in questi giorni, esprimendo parole di grande stima e di affetto. Poi è arrivato però il commento del direttore Feltri e le sue parole non sono piaciute a molte persone. Ma cosa ha dichiarato?

Vittorio Feltri, il commento su Giampiero Galeazzi che non piace al popolo del web

Vittorio Feltri in questi giorni, così come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione ha commentato la morte di Giampiero Galeazzi. Ad ogni modo, però, le sue parole non sono proprio piaciute a tutti.”È morto Galeazzi e mi dispiace. Ma la tv ne parla come fosse stato Leonardo Da Vinci. Calmatevi”. Queste le parole di Vittorio che hanno fatto infuriare gran parte del popolo del web e nello specifico di Twitter.

Piovono critiche e commenti negativi su Feltri

In molti sui social network ma nello specifico su Twitter sembra abbiano voluto commentare le parole del direttore. Un utente ad esempio sembra abbia scritto “Almeno Galeazzi ha regalato emozioni con le sue telecronache, tu invece solo stron**te”. Ed ancora un altro utente dopo aver letto le parole di Feltri ha risposto in questo modo “Questa poteva risparmiarsela, le sue telecronache erano così travolgente che ha fatto appassionare migliaia di sportivi”.

Ecco alcuni dei commenti apparsi su Twitter

Poi un altro utente ancora commenta “Oggi è domenica perciò mi sa che hai iniziato ad alzare il secondo fiasco”. Questa è soltanto una parte dei commenti che sono apparsi su Twitter. “Se ti dispiacesse davvero avresti evitato questo tweet”, scrive un altro utente e poi ancora “Qualche volta il silenzio dovrebbe essere d’obbligo!”, “Di te non parlerà nessuno invece, tranquillo!“. Insomma, sembra proprio che in tanti non abbiano affatto apprezzato le parole di Vittorio Feltri, anche perchè Giampiero Galeazzi era un grande uomo e giornalista amato praticamente da tutti.