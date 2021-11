Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini fa una gaffe con Umberto Tozzi, Raf la corregge ma lei lo ignora e continua a parlare

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri, domenica 14 novembre 2021 nel corso della puntata di Da noi a ruota libera sono intervenuti Raf e Umberto Tozzi. Sembra che i due cantanti abbiano dato vita ad un siparietto piuttosto simpatico, ma per certi versi anche strano, insieme alla conduttrice Francesca Fialdini. Per qualche istante si è vissuto un pò di imbarazzo in studio, ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Da Noi a ruota libera, in studio presenti Raf e Umberto Tozzi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di ieri del noto programma condotto da Francesca Fialdini in studio sono intervenuti due noti cantanti della musica italiana. Stiamo parlando di Raf e Umberto Tozzi. La conduttrice sembra che non abbia perso occasione nell’esaltare le lodi dei due artisti. Nello specifico la Fialdini avrebbe parlato di Raf sottolineando il fatto che è stato uno dei primi cantanti ad ottenere una certa popolarità e grande successo in altri paesi europei e non solo in Italia.

La gaffe di Francesca Fialdini

“Raf ha portato la musica italiana nel mondo, questo ragazzo ha scalato le classifiche, poi è arrivata Spagna, ma lui è stato il primo ce lo ricordiamo?”.Queste le parole dichiarate dalla Fialdini che però hanno immediatamente fatto stranire i presenti in studio. Ad un certo punto, infatti, sarebbe intervenuto lo stesso Raf, sottolineando come in realtà prima di lui un altro artista, tra l’altro presente in studio ovvero Umberto Tozzi aveva ottenuto grande successo all’estero.

Lo strano siparietto tra Raf e Umberto

“In realtà c’era stata anche Gloria di Umberto che negli USA aveva avuto un grande successo e non solo negli Stati Uniti…”. Queste le parole di Raf che in un certo senso hanno fatto sorridere Umberto Tozzi. Quest’ultimo infatti avrebbe aggiunto“Io e Raf condividiamo questo primato”. Francesca Fialdini a quel punto sembra che non abbia ribattuto ed abbia invece continuato a parlare con i due artisti facendo finta di nulla. Ovviamente, la conduttrice si è resa conto di aver fatto una gaffe ma nessuno si è sentito offeso fortunatamente. Ad ogni modo, Raf e Umberto Tozzi nel corso della loro ospitata nello studio di Da Noi a ruota libera sembra abbiano parlato a lungo del loro sodalizio e del nuovo tour congiunto. Avevano iniziato questo tour qualche anno fa, ma hanno dovuto interrompere per via dell’emergenza Covid. I due sembra abbiano voluto ricordare alla conduttrice ed a tutti i presenti in studio di aver ottenuto insieme dei grandi traguardi e di essere tanto grati e soddisfatti.