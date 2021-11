Iva Zanicchi nella bufera, fa un’affermazione su Nunzio Gallo e il figlio si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi in queste settimane è stata particolarmente al centro dell’attenzione per via del suo debutto in tv con il programma Diva. La cantante, una tra le più amate di sempre e soprattutto una tra le più importanti della musica italiana, sta ottenendo un grande successo con questo programma che va in onda su Canale una volta alla settimana. Recentemente è stata ospite al programma La confessione, che va in onda sul canale Nove e pare che abbia parlato un pò di tutto, compreso questa nuova esperienza televisiva. Ad ogni modo, ad un certo punto la Zanicchi avrebbe fatto delle dichiarazioni su Nunzio Gallo, ovvero l’attore che ha interpretato Giuseppe Avitabile in Gomorra-La Serie. Sembra che le sue parole non siano state prese bene da Gianfranco, ovvero il figlio di Nunzio che purtroppo è venuto a mancare nel 2008. Ma cosa ha dichiarato la cantante, tanto da far infuriare Gianfranco?

Iva Zanicchi ospite a La Confessione fa delle dichiarazioni su Nunzio Gallo

La nota cantante è stata ospite a La Confessione, il programma che va in onda su Nove nel corso della puntata andata in onda lo scorso 12 novembre. Ebbene, la Zanicchi, nel rispondere a delle domande poste dal giornalista Peter Gomex, sembra abbia fatto delle dichiarazioni su Nunzio Gallo che non sono piaciute a Gianfranco. Iva avrebbe fatto queste esternazioni, mentre si parlava di Silvio Berlusconi. Non è di certo una novità il fatto che Iva sia solita difendere Silvio. L’ex premier del resto è stato al suo fianco in molte occasioni e per questo motivo anche la cantante lo ha sempre difeso e sostenuto. Sappiamo bene che l’ex Premier è stato anche coinvolto in alcune vicende legate alla mafia siciliana. Berlusconi sarebbe finito in alcune inchieste per dei presunti contatti con famiglie appartenenti alla mafia siciliana.

Peter Gomez chiede alla cantante di dire la sua su Berlusconi e lei cita Nunzio Gallo

Ad un certo punto, il giornalista avrebbe chiesto alla sua ospite di esprimere il suo parere su Silvio Berlusconi e su tutte le ombre e dubbi che da anni girano intorno alla sua figura. E’ stato però a quel punto che la cantante ha citato Nunzio Gallo.“Lasciamo perdere, tutti sti boss che… Quando sono andata a New York a cantare le prime volte, cantavamo al Madison Square Garden, dove i Beatles hanno avuto difficoltà a cantare. Arrivava Nunzio Gallo e andava a cantare al Madison. Perché secondo lei?”. Ecco le sue parole che non sono piaciute al figlio, il quale ha fatto ben sapere che intenderà querelare Iva.

La reazione del figlio GIanfranco

“Signora Zanicchi, prima di tutto perché lei avrebbe dovuto cantare al Madison Square Garden e Nunzio Gallo, no? Mio padre aveva vinto il Festival di Sanremo, la prima Canzonissima, il Festival di Napoli. Andava lì perché gli emigranti lo volevano. Queste cose, tra l’altro, erano organizzate da Vincent Gardenia, un attore che poi ha vinto un Oscar. Mio padre ha cantato anche alla Scala di Milano con Renata Tebaldi nella Boheme. Lei ha mai cantato alla Scala di Milano? Io credo di no. Ero indeciso se farle una querela. Gliela faccio e con i soldi finanzierò una fondazione a nome di mio padre che dia una borsa di studio ai ragazzi napoletani poveri che vogliono studiare canto e non ne hanno la possibilità”. Queste le parole di Gianfranco che ha pubblicato un video su Facebook.