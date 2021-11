Adriana Volpe al veleno contro Alex Belli e lui fuori di sè: “Non ti permettere di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e sembra che sia accaduto praticamente di tutto. Dalla sorpresa a Giucas Casella, ad un momento molto emozionante per Katia Ricciarelli. Protagonista della puntata ancora una volta è stato Alex Belli, il noto attore che sembra sia stato al centro di un nuovo scontro con le due opinioniste ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La conduttrice avrebbe attaccato Alex Belli e pare che nel farlo sia stata parecchio dura. Alex avrebbe reagito piuttosto male, sin da subito ma soprattutto durante la notte. Ma cosa è accaduto?

Gf vip 6, scontro tra Alex Belli e le due opinioniste in studio

Come abbiamo visto, protagonista della puntata del Grande fratello vip 6 è stato proprio lui Alex Belli. Quest’ultimo ad un certo punto della puntata sarebbe stato duramente attaccato dalla Bruganelli e soprattutto da Adriana Volpe. La conduttrice ci sarebbe andata giù piuttosto pesante e avrebbe definito Alex un attore di soap scadenti. Poi la Volpe avrebbe addirittura messo in dubbio il matrimonio con Delia Duran.

Adriana Volpe attacca duramente Alex e mette in dubbio la veridicità del suo matrimonio

“Diciamo che la cerimonia che hai fatto è una bella promessa d’amore, ma non siete sposati. Chiamiamo le cose con il loro nome e no, non è stato un vero matrimonio“. Questo ancora quanto aggiunto dalla Volpe che ha voluto esprimere il suo pensiero e lo ha fatto con toni piuttosto esagerati. Poi al termine del suo sfogo, la Volpe avrebbe concluso dando l’immunità ad Alex. “Questa soap opera è recitata da due persone, Belli e la Duran. Però per me l’immune è lui. Io voglio che rimanga in casa perché lo voglio sbugiardare. Voglio che davanti a tutti venga smascherato. Se va al televoto ed esce rimane il dubbio. Perché c’è ancora qualcuno che crede a questa telenovela scritta male. Guarda caso si sono sposati tre mesi prima di entrare al GF Vip e lei invece di avere un confronto con il compagno preferisce litigare con Soleil“. Questo ancora quanto aggiunto dalla conduttrice televisiva nonché opinionista del Gf Vip.

Alex non gradisce e reagisce piuttosto male

Alex non ha reagito bene a questo confronto ed una volta finita la puntata, sembra si sia sfogato con Davide Silvestri, sparando a zero contro la Volpe. “Delia non ha bisogno di guadagnare soldi. Quindi non le serve venire al GF Vip o fare puntate varie in televisione. Non è un teatrino, anzi io e Delia ci eravamo detti di non fare mai scenate di gelosia. Però toccare il mio matrimonio e la mia storie con lei non va bene. La nostra è stata una cerimonia bellissima. Io devo sentirmi dire una cosa grave come che mi sono sposato per venire al GF Vip? Ma che cavolo sta dicendo, ma ripijate Adriana Volpe ripigliati te. Davanti a 4 milioni di persone ha messo in dubbio la mia relazione. Ora devo sfogarmi ne ho bisogno“, avrebbe detto Alex, piuttosto infuriato. Ed ancora nel giardino della casa, il noto attore è andato completamente su tutte le furie, parlando con il suo amico Davide.

Lo sfogo di Belli in giardino con Alex

“Io queste cose le direi adesso anche ad Adriana, perché lei ha toccato il mio amore. Vieni a ledere una parte di me che non più inerente al gioco. Dica delle soap opera, ma non altro. Non permetto che giudichi una roba che lei non conosce. Sul mio amore e i miei accadimenti personali non si parla così. Se questa è la linea io non ci sto. Si esce fuori dalle regole di questo gioco. Mettere in dubbio la mia vita personale e il mio matrimonio – che è una delle cose più belle della mia vita – non va bene. Ha detto che non è un vero matrimonio. Ma di che ca**o stiamo parlando. Ma cosa ne sa lei? Non deve ledere la mia vita privata, mi inca**o. Sia chiaro che non voglio sentire sta roba. Che sono falso o meno fa parte del game, il resto non lo accetto e non lo permetto, non mi va bene nel modo più assoluto. Ha detto quelle cose con i miei familiari a casa che guardano?!”. Insomma, sembra proprio che Alex non abbia proprio preso bene questa sfuriata di Adriana.