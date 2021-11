Antonella Clerici frecciata a Jasmine Carrisi: “Non basta essere belli e social …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice italiana, la quale vanta un’esperienza davvero incredibile. L’abbiamo vista al timone di diverse trasmissioni televisive, alcune di queste molto importanti e di un certo calibro. Lo scorso anno, ad esempio, è stata al timone di The voice senior, un programma andato in onda su Rai 2 che adesso è pronto a tornare per la seconda stagione consecutiva. Ebbene, di questo ne ha parlato la stessa nel corso di un’intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera. Ad un certo punto sembra abbia dichiarato qualcosa che è apparso come una frecciatina velenosa nei confronti di Jasmine Carrisi. Ma cosa ha dichiarato?

Antonella Clerici, la conduttrice pronta per la seconda edizione di The voice senior

«Tre puntate in più rispetto alle otto dell’anno scorso. La forza del format sono due. Le blind audition e le storie dei protagonisti, persone che vanno dai 60 anni in su, quest’anno il più grande ha 88 anni. È un programma che insegna che nella seconda parte della nostra vita si fanno scelte per passione, non per la carriera, per avere un futuro. Come io adesso. A 57 anni non ho la smania che avevo a 40 anni, se no avrei qualche problema di relazione con me stessa». Questo quanto dichiarato da Antonella, la quale quindi sembra essere pronta per questa nuova avventura.

Novità per la seconda edizione di The voice, Orietta Berti la new entry

Quest’anno nel programma ci saranno delle novità, soprattutto per quanto riguarda la giuria. Non ci saranno più Albano Carrisi e la figlia Jasmine, esclusi a sorpresa la scorsa estate. Al loro posto ci sarà Orietta Berti. «Orietta è in palla, è la bocca della verità, alla sua età può dire quello che pensa. Sembra dolce e carina, ma poi ti tira delle stilettate… Clementino è l’esplosività, uno showman pazzesco, sapientemente contenuto — perché il problema è contenerlo — potrebbe fare un programma da solo: canta, balla, conduce, ha la battuta prontissima. Gigi è il musicista per eccellenza e aiuta il programma perché è quello che conosce meglio il format. Loredana Bertè è sempre imprevedibile e poi è molto competitiva, litiga fino alla morte». Questo quanto aggiunto ancora dalla conduttrice.

Stoccata a Jasmine Carrisi?

Il giornalista ad un certo punto avrebbe detto “in tv troppo spazio a chi non merita, non basta essere belli e social”. La risposta di Antonella è stata piuttosto inattesa ed in molti hanno letto tra le righe una frecciata a Jasmine Carrisi. «C’è troppa gente in tv, si danno quarti d’ora di popolarità a persone che non la meritano e si tralascia la ricerca di talenti, che pure esistono. Una volta la tv d’estate investiva su personaggi sconosciuti, io stessa sono emersa grazie a un programma estivo, all’epoca si testavano conduttori nuovi. Oggi ci sono molte più opportunità, molte più reti, ma si cerca meno l’applicazione, il talento, la cultura, la capacità di comunicare, si guarda soprattutto all’aspetto fisico, se uno è instagrammabile nella maniera giusta, ma non si capisce che non è affatto detto che se hai successo sui social lo puoi avere in tv, soprattutto nella tv generalista». E voi, cosa pensate?