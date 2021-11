Maneskin, i Cugini di campagna polemizzano con loro e il gruppo li prende in giro

0 SHARES Condividi Tweet

I cugini di Campagna nei giorni scorsi hanno alimentato una polemica nei confronti dei Maneskin, accusandoli di aver copiato il loro look di tanti anni fa. In realtà, questo è accaduto un pò di giorni fa, quando i Maneskin hanno aperto il concerto dei Rolling Stone. Adesso però sembra che sia accaduto dell’altro ed il gruppo di Anima Mia, pare sia tornato all’attacco contro il gruppo rock romano.

I Cugini di campagna contro i Maneskin

Nella prima occasione, il gruppo rivelazione dell’anno sembra avessero scelto un “look americano”, che in qualche modo ha richiamato il look dei Cugini di campagna utilizzato tanti anni fa. Questi non hanno perso tempo nell’ alimentare la polemica e accusare sui social gli autori di Mammamia di aver copiato il loro look. Nello specifico, sulla loro pagina Facebook sembra che i cugini di Campagna abbiano messo a confronto in una foto il look di Damiano con quello di Nick Luciani. “I Maneskin si sono esibiti negli Usa, prima dei Rolling Stone imitando nel vestire i Cugini di Campagna. Basta copiare i nostri abiti”. Questo quanto scritto nella didascalia.

I Maneskin agli Mtv Ema, il look di Thomas Raggi sotto accusa

Adesso a distanza di qualche giorno, i Cugini di campagna sono tornati a fare polemica. I Maneskin intanto sono tornati a vincere e sembra che proprio nei giorni scorsi abbiano ottenuto un altro importante riconoscimento agli Mtv Ema, vincendo il premio come miglior rock band. In occasione del ritiro del premio, Thomas Raggi pare che abbia indossato una tuta a rombi che anche in questo caso pare abbia richiamato il look di Nick Luciani.

Nuova polemica dei Cugini di Campagna e il post provocatorio

C’è chi sostiene che possa essersi trattato di un modo per rispondere alla polemica avanzata dalla band la scorsa settimana. “Cari Maneskin potevate venire nel nostro studio. Vi avremmo dato i nostri costumi… E avreste risparmiato, di gran lunga, tempo e denaro“. Questo quanto è apparso sempre sulla loro pagina Facebook, in un post che è stato scritto da Nick Luciani e altri componenti del gruppo. Anche in questo caso hanno accompagnato alle parole un collage dove da una parte vi era Thomas Raggi e dall’altra Nick Luciani. Che sia l’ultima stoccata dei Cugini di campagna nei confronti dei Maneskin?