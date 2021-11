Gf Vip, Alfonso Signorini al veleno contro Alex Belli e lui gli risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, lunedì 15 novembre 2021 è andata in onda la nuova puntata del Grande Fratello vip. Ancora una volta protagonista è stato Alex Belli il quale è stato duramente attaccato da Alfonso Signorini ed anche della opinionista Adriana Volpe. Al centro della polemica, ancora una volta il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil sorge. Ad un certo punto però il noto conduttore del reality sembra aver detto ad Alex delle parole piuttosto dure che hanno inevitabilmente scatenato la sua reazione. Ma di cosa si tratta?

Grande Fratello vip, triangolo amoroso Belli-Duran-Sorge

Lo scorso venerdì la moglie di Alex Belli ovvero Delia Duran è stata ospite in studio dove pare che abbia avuto un confronto diretto con Soleil Sorge. Questo scontro tra le due è avvenuto in studio, davanti a tutti i presenti, oltre che Alfonso Signorini e le due opinioniste. Delia pare che abbia accettato un confronto soltanto con Soleil, rifiutando invece di parlare con il marito perché è stato proprio questo che non è affatto piaciuto a nessuno, compreso lo stesso Alex Belli.

Alex vede il confronto tra la moglie e Soleil e sbotta

Nel corso della puntata di ieri, Alex ha avuto modo di vedere le immagini complete di ciò che è accaduto durante la puntata di venerdì e pare che abbia voluto dissociarsi completamente da ciò che ha detto la moglie. «Non mi piace vedere questi battibecchi. Delia non mi ha dato del coniglio ha detto “come un coniglio cade nella trappola“. Io e Soleil stiamo bene in amicizia, spero che Delia possa entrare qui e capire tutto». Queste le parole dichiarate da Alex Belli che continua a sostenere che lui e Soleil c’è soltanto una grande amicizia.

Soleil indossa una camicia di Alex per la puntata

Intanto la gieffina per la puntata di ieri ha indossato una camicia di Alex ed è stato a quel punto che il conduttore ha iniziato a punzecchiare l’attore. «Non gliel’ho data, se l’è presa. Mi fa piacere che possa prendere le mie cose», questo quanto detto in modo piuttosto ironico da Alex. «Sinceramente non me ne frega più di tanto e Delia con tutti gli insulti che mi ha detto se lo merita». Questo invece quanto dichiarato da Soleil dopo essere stata punzecchiata da Alfonso.

Alfonso Signorini punzecchia Alex e lui si infuria

«Alex dentro la casa sembra che reciti, ogni reazione è così impostata, a metà tra Centovetrine e Lory Del Santo. Perchè c’è questa impressione così diffusa?». Questo l’ennesimo affondo del conduttore nei confronti dell’attore che è rimasto palesemente scioccato dopo aver ascoltato le parole di Alfonso. «Al di là della mia voce che è questa, io vivo senza maschere nè barriere, non mi risparmio su niente. Sono il primo a dire che quel confronto a me non piace». Questa la risposta di Alex. Insomma, sembra proprio che per il noto attore le cose ultimamente non vadano proprio bene.