Patrizia De Blanck durissima con Belen “Avrebbe dovuto …”

Sappiamo bene che nei giorni scorsi purtroppo è venuto a mancare Rossano Rubicondi, il noto attore e personaggio pubblico morto a causa delle conseguenze di un melanoma. Ricorderete, come Rossano tanti anni fa è stato protagonista del Reality L’Isola dei Famosi dove ha conosciuto Belen Rodriguez e si dice che i due abbiano avuto un flirt.

La morte di Rossano Rubicondi passa inosservata per Belen Rodriguez

Si dice che i due abbiano avuto un flirt sull’Isola. Per questo motivo è apparso piuttosto strano il comportamento della showgirl Argentina che dopo la morte di Rossano, pare non gli abbia dedicato nemmeno una parola sui social network. Sono stati in tanti a notare questa cosa ed in molti si sono chiesti per quale motivo Rossano non abbia voluto ricordare Rossano. C’è stata però una persona che si è particolarmente indignata per il comportamento della Rodriguez.

Patrizia De Blanck indignata dal comportamento di Belen

Stiamo parlando di Patrizia de blanck la quale nel corso dell’ultimo numero del settimanale Nuovo sembra aver voluto parlare di Rossano e ricordare i tempi della partecipazione all’Isola dei famosi. Sembra che fu in quell’occasione che i due sono diventati piuttosto amici e lo sono stati anche dopo la fine delle reality. In quell’occasione c’era anche lei Belen Rodriguez, la quale era proprio agli inizi della sua carriera in Italia. Sembrerebbe che i due in Honduras abbiano avuto un flirt, tuttavia Belen non ha speso una parola per lui in seguito alla sua morte. Nessun saluto pubblico ne tantomeno nessun tipo di ricordo e questo non è piaciuto alla De Blanck che ha voluto in qualche modo criticare il comportamento del Rodriguez. “Non sta a me giudicare, ma almeno un ‘ciao’ il povero Rossano se lo sarebbe meritato…”. Questo quanto dichiarato dalla De Blanck.

La Contessa fa delle rivelazioni scottanti su Belen e Rossano

Poi quest’ultima ci sarebbe andata giù ancora piuttosto pesante non risparmiandosi così come al suo solito. “Forse, visto che all’epoca Belen aveva un compagno, ha cancellato dalla memoria il feeling che aveva con Rubicondi…”. Queste le parole ancora della De Blanck la quale ha anche fatto intendere di essere piuttosto convinta del fatto che tra Belen e Rubicondi ci sia stato comunque qualcosa sull’isola, facendo anche una rivelazione piuttosto scioccante.”Quando la notte mi svegliavo, era sparito in concomitanza con Belen, della quale subiva certamente il fascino”, ha aggiunto Patrizia la quale ha anche sottolineato come a suo dire i due hanno sbagliato a non approfondire questa “amicizia” fuori dal programma.”Forse hanno perso un’occasione di felicità duratura”. Questo ancora quanto aggiunto dalla De Blanck.