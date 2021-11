Amici 21, parole dirette su Alessandra Celentano: “Non cambi mai”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Celentano la conosciamo tutti per essere la temuta maestra di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Presente sin dalla prima edizione, in tutti questi anni Alessandra ci ha abituati a litigate anche piuttosto pesanti con colleghi e allievi della scuola. Sicuramente ha sempre dimostrato di avere un carattere piuttosto forte e anche molto deciso. In queste ore Alessandra ha festeggiato il suo compleanno e lo ha fatto anche in puntata che è stata registrata la scorsa settimana.

Alessandra Celentano compie gli anni, gli auguri speciali di Giulia Pauselli

Tante le persone che sono intervenute per fare gli auguri speciali alla maestra tra cui anche Giulia Pauselli. La ballerina professionista ha voluto riservare alla Celentano delle parole piuttosto semplici ma comunque molto dolci. “Le tue parole non sono mai cambiate e neanche tu, ma il mio approccio ai tuoi consigli si. Ti voglio bene”. Anche in studio molti colleghi hanno voluto riservarle delle parole molto speciali e nello specifico è stata anche organizzata per lei una sorpresa.

Una sorpresa in studio per il compleanno della Celentano, Maria De Filippi entra con una torta

Su Instagram invece Rudy Zerbi sembra abbia pubblicato una fotografia dove nella descrizione ha scritto delle parole che sono apparse proprio come un augurio piuttosto speciale per la Celentano che conosce veramente da tantissimi anni. Nel corso della registrazione della puntata, avvenuta lo scorso mercoledì 17 novembre, sembra che la maestra Celentano sia stata protagonista di un siparietto piuttosto simpatico, in occasione del suo compleanno. La conduttrice Maria De Filippi ad un certo punto avrebbe fatto entrare in studio una torta proprio per festeggiare la maestra così tanto temuta e severa, ma anche molto amata. È stata comunque da sempre una protagonista della trasmissione e per questo motivo il giorno del suo compleanno di certo non poteva passare inosservato.

Gli auguri speciali di Rudy Zerbi

Così ad un certo punto Maria De Filippi è entrata in studio con una torta proprio per festeggiare la maestra, organizzandole anche una sorpresa. Non si sa quale sia stata la reazione di Alessandra e per questo bisognerà attendere ormai la prossima puntata. Molti però hanno voluto fare gli auguri alla maestra e uno tra tutti, come abbiamo avuto modo di vedere, è stato proprio Rudy Zerbi il quale ho deciso di dedicarle un post su Instagram.‘Buon compleanno Maestra’. Questo quanto scritto nello specifico da Rudy della didascalia di una foto che vede proprio lo stesso il fianco della Celentano.