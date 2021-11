Belen, bomba su una frequentazione con Damiano dei Maneskin …

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin si frequentano, è questa l’ultima indiscrezione che è arrivata proprio in queste ore e che rappresenta una vera e propria notizia bomba. Ma cosa c’è di vero in questa notizia? Secondo alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano la nota showgirl Argentina starebbe frequentando il cantante dei Maneskin ovvero, Damiano. Facciamo un po’ di chiarezza.

Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin si frequentano?

La nota influenzar napoletana avrebbe riportato nelle scorse ore alcune storie su Instagram e un messaggio da parte di un follower secondo il quale ci sarebbe una frequentazione tra la showgirl Argentina e il cantante del gruppo rivelazione dell’anno. Questa notizia bomba sarebbe arrivata da un utente, direttamente da una conoscenza di Deianira che pare stia prendendo parte all’edizione 2021 di X Factor. Ci sarebbe però anche un altro messaggio arrivato questa volta da un altro utente che parla di una voce su questa ipotetica frequentazione, che gira da circa due anni.

Indiscrezioni, la notizia bomba lanciata da Deianira Marzano

L’influencer pare abbia detto di non credere molto a queste voci, anche perché in pratica il cantante dei Maneskin è fidanzato. Insomma sembrerebbe che questa storia tra Belen e Damiano per certi versi sia davvero improbabile visto che Damiano è fidanzato con una ragazza di nome Giorgia Soleri, una influencer e attivista femminista che ultimamente sembra abbia portato avanti una battaglia per la ricerca sulla endometriosi, malattia di cui sembra esserne affetta. D’altro canto, Belen è diventata mamma per la seconda volta da poco della piccola Luna Mari figlia di Antonino Spinalbese. Dopo la gravidanza Belen è tornata subito al lavoro per la registrazione delle puntate di Tu Sì que vales e Damiano invece si trova spesso in giro per il mondo con i Maneskin, ottenendo dei successi davvero strepitosi e straordinari. Insomma, i due sono stati parecchio impegnati professionalmente e anche da un punto di vista privato e quindi ci si chiede come effettivamente abbiano potuto mai frequentarsi.

Gossip infondato, la showgirl argentina in crisi con Antonino?

Per tutte queste ragioni questo gossip risulterebbe ad oggi infondato. “Questo è quello che si vocifera nell’ambiente”, avrebbero detto alcune fonti. Ma cosa c’è di vero in questa notizia? Una cosa sembra essere certa, ovvero che in queste settimane la showgirl argentina è stata parecchio al centro del gossip per via dell’ipotetica crisi con il suo compagno Antonino Spinalbese. Anche in questo caso non sembra esserci notizia certa ed i diretti interessati non hanno smentito nè confermato.